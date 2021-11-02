На Волыни отец 5 детей жестоко изнасиловал женщину

Групповое изнасилование / pixabay

В Волынской области в одном из сел Ковельского района трое мужчин изнасиловали 41-летнюю женщину.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, одного из нападавших уже осудили.

"Следствие установило, что 10 февраля 2020 31-летний мужчина вместе с двумя сообщниками набросились и изнасиловали 41-летнюю женщину", - говорится в сообщении.

Подозреваемый уже был судим, он воспитывает 5 детей.

В октябре 2021 года суд признал 31-летнего мужчину виновным по ч.3 ст. 152 УК Украины – изнасилование, совершенное группой лиц.

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Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Следствие по его сообщникам продолжается.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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