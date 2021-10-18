УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В поезде бездомный на глазах у пассажиров изнасиловал женщину

18 октября 2021, 07:29
Прослушать новость
Остановить

Инцидент произошел в США недалеко от Филадельфии. Преступление можно было бы предотвратить, если бы кто-то из пассажиров позвонил в службу 911.

полиция, США
Пассажиры не вмешались - женщину изнасиловали прямо в поезде / Фото Reuters

Жуткий случай произошел в штате Пенсильвания в США. Прямо в поезде на глазах у пассажиров бездомный изнасиловал женщину. При этом никто не вмешался в ситуацию и не попытался помешать нападающему.

Инцидент произошел около десяти вечера 13 октября, сообщает The Hill. К пассажирке поезда подошел неизвестный мужчина, который несколько раз попытался "прикоснуться к ней неподобающим образом".

Потерпевшая оказывала сопротивление, но злоумышленнику все же удалось ее раздет и изнасиловать. Нападение заметил сотрудник Транспортного управления Юго-Восточной Пенсильвании, который вызвал полицию.

"В поезде были и другие люди, которые были свидетелями этого ужасного инцидента, и его, возможно, остановили бы раньше, если бы кто-то из пассажиров позвонил в службу 911", — отметили в SEPTA.

В преступлении подозревают 35-летнего бездомного Фистона Нгоя. После задержания ему предъявили несколько обвинений, в частности в непристойном нападении без согласия с отягчающими обстоятельствами, изнасиловании и сексуальном насилии. Сейчас мужчина находится под арестом, адвоката у него нет.

Реклама

"Я поражен теми, кто ничего не сделал, чтобы помочь этой женщине. Любой из тех, кто был в этом поезде, должен посмотреть в зеркало и спросить, почему он не вмешался и почему он ничего не сделал", - отметил представитель департамента полиции Верхнего Дарби Тимоти Бернхардт.

Нападение в поезде Укрзализныци

Летом 2020 года в поезде №84 сообщением Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком.

Он ворвался к ней в купе в одних трусах, начал бить женщину и пытаться изнасиловать. Женщине удалось вырваться, она стучала во все двери купе, но никто не реагировал.

Пострадавшей оказалась тележурналистка Анастасия Луговая.

По данным Укрзализныци, было проведен служебное расследование, в ходе которого установлено, что проводники проявили недостаточный профессиональный уровень, допустили ряд нарушений и были уволены.

1 августа полиция задержала нападавшего - ранее судимого Виталия Рудзько 1975 года рождения.

Суд отправил его за решетку. Его адвокат подавал справку, что у Рудзько якобы раковая опухоль в мозге.

Луговая получила 100 тысяч гривен моральной компенсации от Укрзализныци.

viber
новости США изнасилование
Сейчас вы просматриваете новость «В поезде бездомный на глазах у пассажиров изнасиловал женщину». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Черное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатовЧерное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатов Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреденПеревод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден Пенсионерка-тусовщица: в Киеве умерла знаменитая модель и светская львицаПенсионерка-тусовщица: в Киеве умерла знаменитая модель и светская львица План РФ по "автономии" для Донбасса: США заявили о поддержке Украины и выдвинули требования МосквеПлан РФ по "автономии" для Донбасса: США заявили о поддержке Украины и выдвинули требования Москве Приметы на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса и как не попасть в бедуПриметы на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса и как не попасть в беду

Последние новости

07:45

Что будет, если весь газ отнять и поделить

07:29

В поезде бездомный на глазах у пассажиров изнасиловал женщину Видео

06:50

США опубликовали карту с Крымом в поддержку Украины, но по ошибке перевернули флаг Видео

06:30

Чувства напоказ или скромное молчание: как распознать влюбленность знаков зодиака

06:28

Возвращение в СССР: почему принудительная вакцинация - это плохая идея мнение

Реклама
06:25

Завершение ретроградности Меркурия: какие запреты будут сняты

05:53

Всемирный день женского счастья: душевные поздравления и милые картинки

05:30

Бабье лето отменяется: Украину завалит снегом, синоптики назвали дату Видео

05:20

Астролог рассказала, чем опасно полнолуние 20 октября Видео

05:05

Как распознать и развить способности ребёнка: советы для родителей

04:29

Как правильно заморозить готовую пищу: легкие и быстрые способы сохранить истинный вкус блюда Видео пресс-релиз

03:15

Физические нагрузки или диеты: на чем сделать акцент во время похудения

02:01

Возраст не помеха: 70-летняя женщина родила первенца

01:30

Цены на хлеб взлетят: эксперт предупредил о рекордном подорожании Видео

00:12

Приметы на 18 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17 октября, воскресенье
23:59

Все плакали: на Танцах со звездами "оживили" Кузьму Скрябина Видео

23:32

Цены на продукты рекордно "взлетели": что подорожало больше всего Видео

23:04

Загадочная смерть дипломата в Киеве: в полиции раскрыли подробности Видео

22:57

Побила все рекорды: за месяц "Игра в кальмара" принесла Netflix около $900 миллионов Видео

22:22

На Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИ Видео

Реклама
22:16

"Не мог сказать ни слова": на Закарпатье мальчик попал в больницу из-за опасной игрушки Видео

22:03

Приводят к бедности: названы места, где категорически нельзя хранить деньги Видео

21:45

Зеленский допускает обмен Медведчука на пленных в РФ: названо условие Видео

21:43

В Киеве пьяный мужчина устроил дебош и сломал нос ребенку на улице

21:24

Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает и налетит ливень Видео

21:15

Магнитная буря растянется на 4 дня: как пережить удар в 4 балла Видео

21:10

Мест нет: в Харькове тяжело больную коронавирусом выгнали из больницы Видео

20:49

В Украине достаточно газа для населения по нормальным ценам - Зеленский Видео

20:34

Названа самая популярная среди украинцев вакцина против коронавируса Видео

19:56

В СНБО "случайно" назвали 108 человек "ворами в законе": Данилов назвал виновных Видео

19:53

Одесских копов развлекали мужчины в стрингах и с цветами: Сеть взорвали странные кадры

19:45

Как живется в Украине семье, в которой двое зарабатывают по 500 долларов мнение

19:16

ОБСЕ досрочно приостановила наблюдательную миссию на Донбассе Видео

19:08

Названы специи, которые чаще всего подделывают Видео

19:00

Удивительные свойства грибов: диетологиня рассказала, почему так важно их употреблять

18:35

Сугробы снега и сильный мороз: украинцев ждет суровая зима Видео

18:31

Легендарный Stromae выпустил первую за три года песню: клип на нее сняли в Киеве Видео

18:10

"Газопровод уже полностью готов к работе": российский дипломат назвал последний шаг к запуску СП-2 Видео

17:57

Стало известно, сколько украинцев на самом деле ежедневно заражается коронавирусом Видео

17:55

"Последняя возможность": экс-посол Украины во Франции рассказал, когда Макрон может посетить Киев Видео

Реклама
17:38

Двери в НАТО для Украины открыты - глава Пентагона Видео

17:26

Ученые назвали самый счастливый возраст европейцев

17:03

Страшное ДТП в Харькове: Зайцева выплачивает семьям погибших по 30 гривен компенсации Видео

16:47

"Грел кресло Путина": у Зеленского высмеяли Медведева за украинофобский опус Видео

16:43

Сбились с дороги и два дня блуждали в горах: в Греции на Афоне спасли двух украинцев Видео

16:25

70 гривен за пачку: цены на сигареты в Украине рекордно взлетят Видео

16:20

Количество людей, находящихся за чертой бедности, удвоилось - ООН

15:49

Наследники Аленушки: россиян пугает странный памятник молодоженам - "дровосек и страшилище" Видео

15:48

Просто не узнать: Юлия Мендель снялась в соблазнительной фотосессии без белья

15:42

У Путина пожаловались на сложности в переговорах с Зеленским и назвали причину Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять