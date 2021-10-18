В поезде бездомный на глазах у пассажиров изнасиловал женщину

Пассажиры не вмешались - женщину изнасиловали прямо в поезде / Фото Reuters

Жуткий случай произошел в штате Пенсильвания в США. Прямо в поезде на глазах у пассажиров бездомный изнасиловал женщину. При этом никто не вмешался в ситуацию и не попытался помешать нападающему.

Инцидент произошел около десяти вечера 13 октября, сообщает The Hill. К пассажирке поезда подошел неизвестный мужчина, который несколько раз попытался "прикоснуться к ней неподобающим образом".

Потерпевшая оказывала сопротивление, но злоумышленнику все же удалось ее раздет и изнасиловать. Нападение заметил сотрудник Транспортного управления Юго-Восточной Пенсильвании, который вызвал полицию.

"В поезде были и другие люди, которые были свидетелями этого ужасного инцидента, и его, возможно, остановили бы раньше, если бы кто-то из пассажиров позвонил в службу 911", — отметили в SEPTA.

В преступлении подозревают 35-летнего бездомного Фистона Нгоя. После задержания ему предъявили несколько обвинений, в частности в непристойном нападении без согласия с отягчающими обстоятельствами, изнасиловании и сексуальном насилии. Сейчас мужчина находится под арестом, адвоката у него нет.

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"Я поражен теми, кто ничего не сделал, чтобы помочь этой женщине. Любой из тех, кто был в этом поезде, должен посмотреть в зеркало и спросить, почему он не вмешался и почему он ничего не сделал", - отметил представитель департамента полиции Верхнего Дарби Тимоти Бернхардт.

Нападение в поезде Укрзализныци

Летом 2020 года в поезде №84 сообщением Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком.

Он ворвался к ней в купе в одних трусах, начал бить женщину и пытаться изнасиловать. Женщине удалось вырваться, она стучала во все двери купе, но никто не реагировал.

Пострадавшей оказалась тележурналистка Анастасия Луговая.

По данным Укрзализныци, было проведен служебное расследование, в ходе которого установлено, что проводники проявили недостаточный профессиональный уровень, допустили ряд нарушений и были уволены.

1 августа полиция задержала нападавшего - ранее судимого Виталия Рудзько 1975 года рождения.

Суд отправил его за решетку. Его адвокат подавал справку, что у Рудзько якобы раковая опухоль в мозге.

Луговая получила 100 тысяч гривен моральной компенсации от Укрзализныци.