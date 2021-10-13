"Садист, самодур, взяточник": что известно о копе, которого подозревают в изнасиловании беременной на Полтавщине

Подозреваемые в изнасиловании пытаются замять дело, рассказал депутат Антон Мосийчук / УНИАН

В Полтавской области расследуют дело об изнасиловании 30-летней беременной женщины, матери четырех детей. В совершении преступления подозревают двух мужчин, один из них - местный участковый офицер полиции.

Как рассказал в Facebook депутат Антон Мосийчук, полицейский делает все, чтобы избежать законного и справедливого наказания.

"Сейчас Госбюро расследований возбудило и расследует соответствующее производство, но оборотень-полицейский делает все, чтобы избежать законного и справедливого наказания. Он с подельником, бывшим работником уголовного розыска признаются, что вступали поочередно в интимную связь с потерпевшей, но якобы с ее согласия и только естественным способом. При этом они якобы просто отдыхали и пили только чай, хотя потерпевшая (согласно экспертизе, она алкоголь не употребляла) утверждает, что отбросы были абсолютно пьяны", - говорится в сообщении.

"Садист, самодур и взяточник": что говорят о подозреваемом

Изнасилование произошло в селе Чавельча Полтавской области. Мосийчук говорит, что всю ночь ему звонили местные жители. Они говорят, что участковый – "садист, самодур и взяточник, а также причастен к беспределу в округе".

"Сейчас со стороны подозреваемого и его окружения осуществляется беспрецедентное давление на потерпевшую, есть попытки замять дело", - отметил депутат.

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Ранее экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что в ночь с 11 на 12 октября в селе Чавельча Лубенского района Полтавской области полицейский участковый капитан Тарас Ш. с бывшим коллегой по службе Павлом Н. (работал в уголовном розыске), выбив дверь, ворвались в дом беременной местной жительницы - 30-летней одинокой матери Снежаны С. - и изнасиловали ее.

По его словам, женщину госпитализировали с кровотечением в больницу. Мосийчук утверждает, что причастные к совершению преступления "предлагают деньги, чтобы замять дело".

В пресс-службе Нацполиции Полтавской области подтвердили, что в полицию поступило заявление по поводу изнасилования.

"Есть заявление этой женщины, она сообщила, что ее изнасиловали двое мужчин, среди которых был один полицейский, который находился на больничном с 30 сентября. Ситуацию взяли под контроль, материалы расследует инспекция по личному составу и безопасности, а также материалы переданы в Госбюро расследований, открыто производство по ч.3 ст 152. Мы максимально будем способствовать расследованию, посмотрим, какими будут результаты следствия после досудебного расследования. Если это подтвердится, лицо будет нести ответственность по закону", — рассказал ТСН представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

По его словам, подозреваемый в изнасиловании работал участковым инспектором в этом населенном пункте. Еще один фигурант дела был его другом и раньше работал в милиции.

"Пострадавшую женщину доставляли в больницу на обследование. На действия участкового жалоб от населения ранее в полицию не поступало", — отметил Сулаев.

Как сообщал Главред, в мае 2020 года в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов. Сулиму и Кузива уволили из полиции.