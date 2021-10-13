На Полтавщине копа подозревают в изнасиловании беременной женщины

Копы расследуют изнасилование жительницы Лубенского района / ua.depositphotos.com

Жительница Лубенского района Полтавской области сообщила в полицию об изнасиловании. По ее словам, к преступлению причастны двое мужчин, один из них - местный участковый офицер полиции.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, по данному факту проводится расследование. Женщина обратилась к копам около 8:00 утра 12 октября. Она рассказала, что ночью ее изнасиловали два человека.

Установлено, что местный участковый офицер полиции, на которого указывает потерпевшая, на время возможного преступления находился вне службы — с 30 сентября он был на больничном.

Расследование начали следователи Государственного бюро расследований, а сотрудники Департамента Главной инспекции Нацполиции проводят служебную проверку.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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Тем временем экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале уточнил, что изнасилование якобы произошло в селе Чавельча, а пострадавшая - беременная мать-одиночка. По его словам, второй подозреваемый ранее был сотрудником уголовного розыска.

"Ужасное изнасилование двумя уродами полицейскими беременной женщины на моей малой родине Лубенщине всколыхнуло все общество! Вчера, в ночь с 11 на 12 октября, в селе Чавельча Лубенского района Полтавской области полицейский участковый капитан Тарас Шаповаленко (сейчас вроде уже уволился задним числом) с бывшим коллегой по службе Павлом Нечепой (работал в уголовном розыске), выбив дверь, ворвались в дом местной жительницы, матери одиночки Снежаны Сайко 1990 г.р., беременной вторым ребенком и зверски ее изнасиловали", - написал Мосийчук.

По его словам, женщину госпитализировали с кровотечением в больницу. Мосийчук утверждает, что причастные к совершению преступления "предлагают деньги, чтобы замять дело".

Как сообщал Главред, в мае 2020 года в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов. Сулиму и Кузива уволили из полиции.