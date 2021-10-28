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В Хмельницкой области осужденный скрылся из колонии и жестоко изнасиловал 12-летнюю девочку

28 октября 2021, 17:32

Мужчину приговорили к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Насилие, ребенок, дети
Изнасиловал ребенка / mchildren.ru

В одном из сел Хмельницкой области 45-летний осужденный скрылся из исправительного учреждения и изнасиловал 12-летнего ребенка, которого встретил в селе.

Как сообщает прокуратура Хмельницкой области, по данным следствия, 45-летний осужденный за кражи в июне 2021 года скрылся из исправительного учреждения.

"Мужчина ехал на велосипеде и попал в одно из сел Хмельнитчины, где встретил 12-летнюю девочку. На тот момент мужчина был в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Он попросил ребенка показать ему дорогу в соседнее село.

Когда девочка вывела мужчину в поле, он приставил к ее горлу нож и изнасиловал. Педофила задержали.

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Суд наказал его до 13 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Напомним, летом 2020 года в поезде №84 сообщением Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком.

Он ворвался к ней в купе в одних трусах, начал бить женщину и пытаться изнасиловать. Женщине удалось вырваться, она стучала во все двери купе, но никто не реагировал.

Пострадавшей оказалась тележурналистка Анастасия Луговая.

viber
изнасилование
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