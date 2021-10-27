Мать нашла тело дочери: в Хмельницкой области изнасиловали и убили молодую женщину

Изнасилование женщины / Нацполиция

В Хмельницкой области нашли убитой и изнасилованной 37-летнюю женщину. Как сообщили в полиции, тело дочери обнаружила ее мать.

"Сегодня, 27 октября, около 5 часов утра в Каменце-Подольском около 5 часов утра на тропе близ старого городского кладбища мать обнаружила тело 37-летней дочери. Она позвонила в полицию", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа из областного центра во главе с руководством ГУНП в Хмельницкой области Андреем Чайковским.

Тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство по п.10 ч. 2 ст. 115 УК (Умышленное убийство с целью удовлетворить половое пристрастие с трупом — в случаях, когда личность была умышленно убита через определенное время после ее изнасилования или сексуального насилия с целью сокрытия преступления).

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Сотрудники полиции разыскивают лицо, причастное к совершению уголовного правонарушения.

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Напомним, летом 2020 года в поезде №84 сообщением Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком.

Он ворвался к ней в купе в одних трусах, начал бить женщину и пытаться изнасиловать. Женщине удалось вырваться, она стучала во все двери купе, но никто не реагировал.

Пострадавшей оказалась тележурналистка Анастасия Луговая.