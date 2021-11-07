В Харькове дальнобойщик жестоко изнасиловал молодую девушку

За зверское издевательство над девушкой мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Правоохранители Харьковской области провели задержание 58-летнего жителя села Червоный Кут, который изнасиловал 28-летнюю девушку.
Пострадавшая снимала квартиру, которая принадлежит ее истязателю и мужчина напал на нее, когда она оплачивала ежемесячную аренду.
Как сообщают в полиции, на поиски злоумышленника, который после акта изнасилования, пытался скрыться от ответственности, был привлечен весь личный состав и помощь общественности.
"Уже на следующий день после преступления, 6 ноября, подозреваемого удалось задержать на улице Героев труда. Известно, что сейчас он работает дальнобойщиком и из последнего рейса вернулся 3 числа", – указано в полиции.
Как оказалось, задержанный уже привлекался в1998 году к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Сейчас ему инкриминируют ст. 152 УК Украины (изнасилование), согласно которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.
Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.
Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.
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