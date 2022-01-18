Изнасиловал и зверски избивал: в Ивано-Франковской области рецидивист жестоко убил 9-летнюю девочку

Девочку жестоко убили / скриншот

В Ивано-Франковской области суд в закрытом судебном заседании вынес приговор жителю Косовского района и присудил ему пожизненное заключение за преднамеренное убийство 9-летней девочки.

Как говорится в сообщении пресс-службы суда, более шести лет назад в июне 2015 года мужчина попытался изнасиловать, а затем безжалостно убил 9-летнюю девочку.

"Обвиняемый, находясь на рынке, увидел малолетнюю потерпевшую 2006 года рождения, после чего схватил ее сзади за шею и затащил в глубь кустарника, с намерением вступить с ней в половое сношение. Услышав отказ потерпевшей и преодолевая ее сопротивление, повалил ребенка на землю и сдавил руками шею, до прекращения ею какого-либо сопротивлений, в результате чего последняя перестала дышать", - говорится в сообщении.

Избивал и хотел изнасиловать

Но на этом убийца не остановился. Он с помощью обломка шифера и разбитой горловины бутылки наносил целый ряд ударов. Чтобы скрыть преступление, мужчина прикрыл труп девочки ветвями и травой и скрылся.

Как известно, мужчина - рецидивист и уже ранее был осужден за попытку изнасилования, но был уволен досрочно из-за амнистии.

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"При назначении наказания, суд учел степень общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, которое является особо тяжким, и лицо виновного, ранее дважды привлекавшегося к уголовной ответственности и осуждавшегося за корыстные тяжкие преступления, по отношению к имуществу женщин с применением насилия, опасного для здоровья и жизни пострадавших лиц, что по месту жительства характеризуется отрицательно", - сообщают в пресс-службе суда.

Так суд признал мужчину виновным и назначен наказание — пожизненное лишение свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Детали убийства

В июне 2015 года жители села Рожнов на Прикарпатье вместе с правоохранителями и спасателями двое суток искали 9-летнюю девочку, которая среди бела дня пошла в магазин и не вернулась. Ее тело с многочисленными колото-резаными ранами нашли совсем близко от дома.

Подозреваемый в жестоком преступлении был задержан на второй день после обнаружения тела девочки. Он на момент преступления проживал в этом же селе.

В 2018 году Косовский райсуд приговорил 30-летнего обвиняемого Романа Я. к пожизненному заключению, но Апелляционный суд Ивано-Франковской области отменил это решение и отправил дело на повторное слушание.

Мужчине уже второй вынесли приговор пожизненного заключения за особо жестокое преступление.

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