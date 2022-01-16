С мешком на голове валялась на чердаке: на Закарпатье мужчина жестоко убил и изуродовал тело женщины

Убийство женщины / скриншот

В Ужгороде 30 декабря пропала 37-летняя женщина, которую искали неделю. Ее изуродованное тело нашли случайно в собственном доме на чердаке с мешком на голове.

Все это время родные, друзья и коллеги получали от нее сообщения и фото.

Женщину жестоко задушили.

Что случилось

Последний раз соседи видели Габриэллу Яцкович еще 30 декабря 2021-го, но волноваться начали только через неделю.

Собака хозяйки по кличке Ред был любимцем, но последние дни сильно лаял и ничего не ел. Жил в доме, но последние несколько дней - на морозе без еды и воды бегал по двору.

Реклама

Соседи кормили собаку, и узнали, что Габриэлла Яцкович якобы уехала за границу.

Писала сама Габлиэлла. На работу послала смс-сообщение, что едет к родным в Венгрию. Родным присылала фото пирамид. Мол, отдыхает в Египте.

"Мы в это поверили в эту историю. Все соседи поверили, потому что она написала подруге. Мы верили, что может быть", - говорит знакомая погибшей Андриана Шимко.

Кто писал сообщения

Все это время от имени женщины переписывался вероятный убийца. 30-летний мужчина был женат и имел двоих детей, но за несколько недель до преступления переехал жить к Габриэлле. В день исчезновения соседи видели их вместе.

Читайте такжеИзнасиловал уже мертвой: на Днепропетровщине мужчина жестоко убил свою жертву

Мобильный убитой, которым мужчина продолжал пользоваться, привел полицейских прямиком в его дом.

Что говорят в полиции

В доме мужчины полиция обнаружила личные вещи женщины. С, отдельные документы и банковские карты.

"Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорит представитель полиции Закарпатья Татьяна Щеголева.

Мужчина в содеянном признался. Сейчас находится в СИЗО. Полиции объяснил, мол, жертва угрожала, что расскажет об их отношениях жене. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Читайте такжеВ Ужгороде пропавшую 36-летнюю женщину нашли убитой с пакетом на голове

Как сообщал Главред, в конце декабря 2021 года в лесополосе под Киевом нашли тело 50-летнего мужчины. На нем были признаки насильственной смерти. Правоохранители уже задержали и сообщили о подозрении двум лицам, причастным к совершению умышленного убийства. Погиб главврач санатория Красная Калина в Ровно Ярослав Сивый.

Читайте также: