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Пытали и требовали денег: под Днепром двое братьев на Рождество зверски убили пенсионера

10 января 2022, 23:58

Мужчинам грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Убийство пенсионера / Нацполиция

В городе Покров Днепропетровской области двое братьев в возрасте 34 и 36 лет и 22-летняя девушка проникли в дом 76-летнего мужчины.

Как сообщает полиция области, они замучили потерпевшего до смерти, требуя денег.

По данным следствия, трагедия произошла во время рождественских праздников.

"8 января в 19:30 два брата и девушка через окно залезли в дом пострадавшего. Они пытали мужчину: жестоко избивали и душили", - говорится в сообщении.

Из-за издевательств потерпевший скончался. Тогда злоумышленники украли деньги и мобильный телефон.

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Что грозит двум мужчинам и женщине

Злоумышленников заметила женщина, которая пришла навестить пожилого мужчину. Тогда они повалили ее на землю и украли серебряную цепочку.

Подозреваемые уже задержаны. Им вручили сообщение о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины – п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное по корыстным мотивам), ч. 4 ст. 187 (разбой), а также подозреваемые будут нести ответственность по ч. 2 ст. 186.

22-летняя женщина будет привлечена к ответственности по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), предусматривающий до 15 лет лишения свободы.

Мужчинам грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области в Стрыйском районе 22-летний мужчина сначала избил, а затем зарезал своего 66-летнего отца. Конфликт, который закончился трагически, вспыхнул между отцом и сыном во время распития спиртного.

В Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

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