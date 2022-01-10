Пытали и требовали денег: под Днепром двое братьев на Рождество зверски убили пенсионера

Убийство пенсионера / Нацполиция

В городе Покров Днепропетровской области двое братьев в возрасте 34 и 36 лет и 22-летняя девушка проникли в дом 76-летнего мужчины.

Как сообщает полиция области, они замучили потерпевшего до смерти, требуя денег.

По данным следствия, трагедия произошла во время рождественских праздников.

"8 января в 19:30 два брата и девушка через окно залезли в дом пострадавшего. Они пытали мужчину: жестоко избивали и душили", - говорится в сообщении.

Из-за издевательств потерпевший скончался. Тогда злоумышленники украли деньги и мобильный телефон.

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Что грозит двум мужчинам и женщине

Злоумышленников заметила женщина, которая пришла навестить пожилого мужчину. Тогда они повалили ее на землю и украли серебряную цепочку.

Подозреваемые уже задержаны. Им вручили сообщение о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины – п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное по корыстным мотивам), ч. 4 ст. 187 (разбой), а также подозреваемые будут нести ответственность по ч. 2 ст. 186.

22-летняя женщина будет привлечена к ответственности по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), предусматривающий до 15 лет лишения свободы.

Мужчинам грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

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