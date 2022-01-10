В Ивано-Франковске мужчина жестоко издевался над пенсионеркой и бросил умирать

Убийство в Ивано-Франковске / Нацполиция

В Ивано-Франковске 57-летний сын убил свою родную маму. Как сообщили в полиции области, тело 82-летней женщины в квартире нашла соседка и позвонила в полицию.

"9 января около 12:30 в полицию Ивано-Франковска поступило сообщение от местной жительницы, о том, что она обнаружила по месту жительства соседку без признаков жизни. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа областной полиции, эксперт-криминалист и патрульные полицейские", - говорится в сообщении.

На теле покойной женщины правоохранители обнаружили телесные повреждения.

Что стало причиной смерти

Как в дальнейшем установила экспертиза, причиной смерти женщины стала механическая асфиксия, то есть удушение.

Полицейские выяснили, что 57-летний гражданин Республики Беларусь приехал в Ивано-Франковск в сентябре прошлого года и проживал вместе с матерью. Предварительно стражи порядка установили, что между родственниками возник конфликт, в результате чего сын задушил мать.

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Подозреваемого в преступлении задержали, сейчас с ним проводят следственные действия. Также мужчине назначат судебно-психиатрическую экспертизу для установления его вменяемости.

Грозит до 15 лет тюрьмы

Ведомость о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайстве в суд об избрании меры пресечения.

За совершение тяжкого преступления мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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