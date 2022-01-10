Под Николаевом мужчина залез в чужой дом и зверски изнасиловал спящего ребенка

Изнасиловал ребенка / pixabay

В Николаевской области мужчина залез в чужой дом через окно, где спала малолетняя дочь его знакомой и изнасиловал ребенка.

По данным суда подозреваемый является отцом двух малолетних детей.

"Он 14 июля 2020 в 2:30 залез в дом знакомой женщины и пробрался в комнату, где спала ее малолетняя дочь", - говорится в сообщении, передает ТСН.

Мужчина разделся и изнасиловал девочку

"Он поцеловал ребенка в губы и начал облизывать тело потерпевшей. Далее он снял шорты и трусы и начал облизывать половой орган потерпевшей. Затем мужчина пальцами своей правой руки начал совершать непристойные движения вблизи полового органа девочки и в дальнейшем совершил влагалищное проникновение в тело пальцем", говорится в судебном приговоре.

После этого мужчина пытался изнасиловать ребенка, однако его заметил родственник потерпевшей и тот прекратил издевательство.

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Подозреваемый своей вины не признал

В приговоре отмечают, что на суде мужчина своей вины не признал и настаивал, что в комнате с ребенком был другой, который якобы еще и его избил. Он добавил, что пришел в дом знакомой, поскольку накануне он распивал алкоголь с коллегами и якобы хотел поговорить с мамой потерпевшей.

Где была мать девочки

Мать девочки рассказала, что в ту ночь она была на работе в ночную смену. Когда она вернулась домой, то увидела своего мужа, сестру, ее сына и много полиции. Там она узнала об изнасиловании дочери. Она добавила, что подозреваемый является ее соседом, с которым у них раньше были отношения, однако они прекратились. Женщина отметила, что раньше мужчина не приставал к ее дочери.

Девочку спас двоюродный брат

Двоюродный брат потерпевшей рассказал, что накануне нападения на сестру он был у нее дома и забыл там свои вещи. Когда он вернулся, услышал, как кто-то плачет и зовет маму. Тогда он и увидел нападающего.

"Парень позвал своего дядю и мать, чтобы те помогли девочке. Там они застали быстро сбежавшего подозреваемого, который забыл надеть трусы", - отмечается в приговоре.

Когда на место преступления пришла жена подозреваемого, она узнала нижнее белье своего мужа.

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Отец потерпевшей рассказал, что он не жил с женой в одном доме. В ту ночь его разбудил племянник, который рассказал, что увидел, как над его дочерью издевается другой мужчина. На месте происшествия он нашел подозреваемого. Также в комнате дочери он заметил мужские трусы. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

Ребенок все подтвердил

Потерпевшая девочка подтвердила данные следствия и сообщила, что нападающий подозреваемый. Она добавила, что насильник убеждал ее ничего не говорить матери и заявил, что это будет "их маленьким секретом".

Суд наказал насильника

Экспертизы показали, что девочку изнасиловал именно подозреваемый.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 152 УК Украины и приговорили к 12 годам лишения свободы.

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Также он должен оплатить 46 187 грн за проведение экспертиз. Осужденный будет внесен в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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