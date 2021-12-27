Бросили связанным в лесу: под Киевом нашли мертвым главврача санатория в Ровенской области

В лесу под Киевом нашли убитым известного ровенчанина Ярослава Сивого / Фото visti.rovno.ua

В лесополосе под Киевом нашли тело 50-летнего мужчины. На нем были признаки насильственной смерти. Правоохранители уже задержали и сообщили о подозрении двум лицам, причастным к совершению умышленного убийства. СМИ пишут, что погиб главврач санатория Красная Калина в Ровно Ярослав Сивый.

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры сообщили, что преступление произошло вечером 20 декабря.

"Находясь в Киеве, потерпевший обратился на улице к одному из подозреваемых - 34-летнему гражданину Кыргызской Республики, который работает водителем службы такси - с просьбой отвезти его в гостиницу. Водитель и его 43-летний приятель - гражданин Узбекистана, который в то время тоже находился в этом же автомобиле - согласились подвезти жителя Ровно", - говорится в сообщении.

Во время поездки злоумышленники решили совершить нападение на попутчика. Во время спланированной остановки один из злоумышленников, пересев на заднее пассажирское сиденье, нанес потерпевшему несколько ударов в область головы кулаками и стеклянной бутылкой. В результате потерпевший потерял сознание.

"Нападавшие отобрали у мужчины банковские карты, мобильный телефон, сумку и денежные средства, после чего отвезли в Бучанский район Киевщины, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами", - сообщили в прокуратуре.

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Сивый не выходил на связь с родными несколько дней. Получив информацию от близких потерпевшего об исчезновении, правоохранители начали его поиски. Следователи установили, что при исчезновении мужчины неизвестные снимали с его банковской карты денежные средства. Злоумышленников удалось установить и задержать.

В ходе следственных действий один из подозреваемых сообщил правоохранителям место, где они оставили тело убитого мужчины. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм.

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, в прокуратуре имя убитого не назвали, однако о том, что погиб именно Сивый написало издание Вести. Ровно.

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