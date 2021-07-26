Свернула шею: в Чернигове массажистка случайно убила свою клиентку

Пациентка скончалась в больнице / pixabay.com

Ужасный случай произошел в Чернигове. Там во время сеанса массажа была случайно убита пациентка. Массажистка свернула своей клиентке шею.

Как сообщает Черниговская областная прокуратура, на данный момент врачу сообщено о подозрении в убийстве по неосторожности, инкриминируемом ч. 1 ст. 119 УК Украины.

"В ходе досудебного следствия проведен ряд судебных экспертиз, согласно выводам которых вышеуказанные телесные повреждения, причиненные подозреваемым, имеют причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей в неврологическом отделении одной из больниц. Чернигова", — указано в сообщении.

Подозреваемая делала массаж по месту своего проживания. Во время процедуры, она резко повернула шейный отдел позвоночника потерпевшей, чем спровоцировала телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе.

Медики пытались спасти жертву, однако она скончалась

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Напомним, суд оправдал врача после того, как в стоматологии Мариуполя во время лечения зубов внезапно умер ребенок.

Трагедия произошла еще в 2017 году, когда родители привели маленького мальчика на лечение зубов под седацией, но ребенку вдруг стало плохо во время процедуры – малолетний пациент скончался.

Правоохранители заподозрили 52-летнюю женщину-анестезиолога в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, и уже вскоре она предстала перед судом.

Эксперты констатировали у умершего асфиксию – марлевый тампон перекрыл доступ кислорода в организм ребенка. Мальчика лечили под общим наркозом, поэтому отреагировать пациент не смог.

Медику грозило до 5 лет лишения свободы.