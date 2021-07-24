УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Смерть ребенка в стоматологии Мариуполя: суд оправдал медика

24 июля 2021, 18:54
Прослушать новость
Остановить

Родители привели маленького мальчика на лечение зубов под седацией, но ребенку вдруг стало плохо.

стоматолог, зубы
Суд решил судьбу врача-стоматолога в Мариуполе / Фото pixabay.com

Суд оправдал врача после того, как в стоматологии Мариуполя во время лечения зубов внезапно умер ребенок.

Медику грозило до 5 лет лишения свободы, сообщает PR.UA.

Отмечается, что трагедия произошла еще в 2017 году, когда родители привели маленького мальчика на лечение зубов под седацией, но ребенку вдруг стало плохо во время процедуры – малолетний пациент скончался.

Правоохранители заподозрили 52-летнюю женщину-анестезиолога в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, и уже вскоре она предстала перед судом.

Эксперты констатировали у умершего асфиксию – марлевый тампон перекрыл доступ кислорода в организм ребенка. Мальчика лечили под общим наркозом, поэтому отреагировать пациент не смог.

Реклама

По инкриминируемой статье анестезиологу грозило до 5 лет лишения свободы. Однако суд женщину оправдал: якобы вина врача доказана не была.

По словам судей, сторона обвинения предоставила некоторые доказательства, которые, по их мнению, были собраны с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса.

Читайте такжеК скандальному стоматологу из Ровного Инне Кравчук выстроилась очередь: имеет ли врач право работать

Напомним, в феврале в Сети появилось видео из камер видеонаблюдения, расположенных в клинике, в которой ранее работала Инна Кравчук. На ролике видно, что стоматолог во время приема шарпает и бьет пациентов.

Стоматолог утверждала, что видео ненастоящее. По ее словам, благодаря ролику бывшая работодательница хочет избавиться от нее как от конкурентки.

Несколько родителей детей написали на стоматолога заявления в полицию.

В отношении Кравчук начато производство, в частности, по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. За такое правонарушение грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн), общественные работы на срок до двухсот часов или исправительные работы на период до года.

СМИ писали, что врач могла работать без лицензии.

Позже – 10 марта, дело передали в суд. Суд сейчас рассматривает дело по сути. Новое заседание суда запланировано на утро четверга, 24 июня.

В настоящее время прокуратура изучает решение суда и готовится его обжаловать.

новости Мариуполя стоматолог
Сейчас вы просматриваете новость «Смерть ребенка в стоматологии Мариуполя: суд оправдал медика». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Проклятое место": в Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки-гиганты"Проклятое место": в Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки-гиганты В моде удлиненная пикси – короткая стрижка для женщин после 50 с чудесным эффектом омоложенияВ моде удлиненная пикси – короткая стрижка для женщин после 50 с чудесным эффектом омоложения Мишина после расставания с Эллертом "рубонула" новую прическуМишина после расставания с Эллертом "рубонула" новую прическу Приметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония и как не навредить себеПриметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония и как не навредить себе Магнитная буря 22 июля 2021 спровоцирует мигрени: что делатьМагнитная буря 22 июля 2021 спровоцирует мигрени: что делать

Последние новости

19:30

Не надо обижаться на США и Германию из-за Северного потока-2

19:23

"Громадные долги": под Харьковом медики из-за проблем с зарплатой перекрыли трассу

18:54

Смерть ребенка в стоматологии Мариуполя: суд оправдал медика Видео

18:36

"Потратила все силы на последнюю схватку": дзюдоистка Билодид прокомментировал свою бронзовую медаль Видео

17:57

Жуткое ДТП с автобусом в Польше: стало известно о погибшем украинце

Реклама
17:25

Двойной удар по Дельта-штамму: ученые выяснили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca Видео

16:56

Экс-генпрокурор Пискун пояснил, зачем забрал унитазы и розетки с госдачи Видео

16:35

Чистка кондиционера: простые лайфхаки, как сделать всё легко и просто Видео

16:32

В моде удлиненная пикси – короткая стрижка для женщин после 50 с чудесным эффектом омоложения Фото Видео

16:26

"Не верим РФ": Витренко резко ответил на предложение о транзите газа в обмен на невыгодные закупки Видео

15:43

В РФ истерят после "возвращения" Крыма Украине на сайте Олимпиады Видео

15:31

День торговли 2021 в Украине: дата, поздравления, картинки и душевные открытки

15:20

В Киеве на Крещатике подожгли мусорные баки и вызвали большой пожар Видео

15:10

Как сделать волосы красивыми после 40 лет: 7 простых секретов Видео

14:58

В Киеве неадекватный голый извращенец напал на женщину на улице, его чуть не линчевали

14:51

Много снега, сильные морозы и ледяные дожди: синоптик дал подробный прогноз погоды на зиму 2021

14:49

В Минкульте объяснили, зачем Зеленский ввел санкции против россиян из Wildberries Видео

14:10

Пьяная женщина за рулем авто въехала в автобус с украинцами в Польше: все в больнице Видео

13:19

Ни Байден, ни вице-президент США не приедут в Украину на саммит Крымской платформы - Кент Видео

12:57

Украина получила первую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио Фото

Реклама
12:21

Еще один гвоздь в крышку гроба СССР: во Львове снесли Монумент боевой славы

12:19

Предприниматели в Чехии активно ищут на работу украинцев: сколько платят

11:35

Отравились вяленой рыбой: в Запорожье от ботулизма скончалась женщина, ее муж - в тяжелом состоянии

11:25

Пожары, вал работы и табу на отпуск: что обещает гороскоп от Влада Росса на август-2021

10:55

Олимпиада-2020: украинец Коростылев остановился в шаге от медали

10:47

В США обнаружили вспышку чумы: умерла 10-летняя девочка

10:27

День ветеринара в Украине 2021: дата, интересные факты о профессии

10:11

Назначение посла США в Украине: Белый дом в ближайшие недели объявит кандидатуру

09:38

Коронавирус у животных: ученые выяснили, кого может заразить COVID-19 человек

09:35

В Киеве водитель не пустил в маршрутку женщину с пятью детьми под странным предлогом

08:44

Без жары и дождей: синоптик спрогнозировал на сегодня отличную погоду

08:15

Коронавирус в Украине ускоряется: за сутки обнаружили 745 случаев заражения Видео

07:45

Российский телеэкран готовит зрителя к войне с людоедами-украинцами мнение

07:39

Житель Херсона хотел помириться с бывшей и застрял в окне, пробираясь к ней

07:10

Транзит газа через Украину – удар по планам РФ: названа главная проблема Киева после запуска СП-2 Видео

06:30

Что не так с введением экзаменов по украинскому языку для чиновников мнение

06:02

Что означает имя Ольга: когда день ангела, черты характера и совместимость с другими именами

05:28

Вотчина Лукашенко и диалог по Донбассу: Арестович сделал заявление об огромной ошибке Украины Видео

05:02

День ангела Ольги 2021: поздравления, открытки и картинки для родных и любимых

04:22

Финалистка Холостяка топлес поразила красотой на чувственном фото

Реклама
03:50

Эксперт спрогнозировал, грозит ли человечеству суперштамм коронавируса

03:33

Самая популярная украинская модель топлес шаловливо не спрятала свои прелести на пляже

03:02

Сдача языкового экзамена будет доказательством желания чиновника работать на Украину – Ницой Видео

02:16

Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: флирт, романтика и любовные авантюры

01:37

Кому больше всего грозит заражение COVID-19 - ответ врача

00:51

Полезно ли кофе при профилактике сердечной аритмии - ученые

00:19

Гороскоп на 24 июля для всех знаков Зодиака: вещие сны и обман второй половинки - кому ожидать

23 июля, пятница
23:58

В Украине стремительно гниет картофель на полях из-за ливней: что будет с ценами Видео

23:23

В Сочи включили сирены и бушует ураган: река Дагомыс вышла из берегов и сносит все на своем пути Видео

23:02

Украина стремительно мчится в НАТО: Зеленский дал срочное поручение Кабмину, МИД, СБУ и Минобороны Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять