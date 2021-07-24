Смерть ребенка в стоматологии Мариуполя: суд оправдал медика

Суд решил судьбу врача-стоматолога в Мариуполе / Фото pixabay.com

Суд оправдал врача после того, как в стоматологии Мариуполя во время лечения зубов внезапно умер ребенок.

Медику грозило до 5 лет лишения свободы, сообщает PR.UA.

Отмечается, что трагедия произошла еще в 2017 году, когда родители привели маленького мальчика на лечение зубов под седацией, но ребенку вдруг стало плохо во время процедуры – малолетний пациент скончался.

Правоохранители заподозрили 52-летнюю женщину-анестезиолога в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, и уже вскоре она предстала перед судом.

Эксперты констатировали у умершего асфиксию – марлевый тампон перекрыл доступ кислорода в организм ребенка. Мальчика лечили под общим наркозом, поэтому отреагировать пациент не смог.

Реклама

По инкриминируемой статье анестезиологу грозило до 5 лет лишения свободы. Однако суд женщину оправдал: якобы вина врача доказана не была.

По словам судей, сторона обвинения предоставила некоторые доказательства, которые, по их мнению, были собраны с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса.

Читайте такжеК скандальному стоматологу из Ровного Инне Кравчук выстроилась очередь: имеет ли врач право работать

Напомним, в феврале в Сети появилось видео из камер видеонаблюдения, расположенных в клинике, в которой ранее работала Инна Кравчук. На ролике видно, что стоматолог во время приема шарпает и бьет пациентов.

Стоматолог утверждала, что видео ненастоящее. По ее словам, благодаря ролику бывшая работодательница хочет избавиться от нее как от конкурентки.

Несколько родителей детей написали на стоматолога заявления в полицию.

В отношении Кравчук начато производство, в частности, по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. За такое правонарушение грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн), общественные работы на срок до двухсот часов или исправительные работы на период до года.

СМИ писали, что врач могла работать без лицензии.

Позже – 10 марта, дело передали в суд. Суд сейчас рассматривает дело по сути. Новое заседание суда запланировано на утро четверга, 24 июня.

В настоящее время прокуратура изучает решение суда и готовится его обжаловать.