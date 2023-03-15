Знак от Бога или обычное явление: почему на Лавре почернели кресты - ответ священника

Кресты на Трапезном храме Киево-Печерской Лавры почернели во времена Московского патриархата.

На Трапезном храме Киево-Печерской Лавры почернели кресты / Коллаж фото УНИАН, СПЖ

В Киево-Печерской Лавре на Трапезном храме почернели кресты. В Сети обеспокоены, ведь это произошло за время, пока там "царствовали" представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Священник Георгий Коваленко, который перешел из УПЦ МП в ПЦУ рассказал, что значит такое явление, сообщает ТСН.

Он убежден, что слова о неком "символизме" или странных "знаков" говорят лишь о попытке манипулировать и паразитировать на суевериях людей. На самом деле в том, что кресты почернели, нет никакого символизма.

На Трапезном храме Киево-Печерской Лавры почернели кресты / СПЖ

На Трапезном храме Киево-Печерской Лавры почернели кресты / СПЖ

Священник объясняет это тем, что реставрация крестов не проводилась уже около 40 лет.

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"Это манипуляция и попытка применять нерациональные и недуховные методы. Но действительно, кресты почернели во времена Московского патриархата. Но я в этом не вижу никакого символизма. Просто через определенное время на крестах так же нужно обновлять позолоту, проводить ремонты и реконструкции. Это происходит в любом здании, в том числе и храмовом", — объяснил священник Георгий.

Успенский и Трапезный собор Лавры вернули государству

Украинская православная церковь (МП) арендовала у государства два главных храма Киево-Печерской Лавры – Успенский и Трапезный собор. Срок аренды завершился 31 декабря 2022 года.

1 января 2023 года УПЦ (МП) не пустили на территорию соборов.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) выступил с обращением к президенту Владимиру Зеленскому и призвал государство не забирать у УПЦ (МП) право на пользование храмами в Лавре.

Впрочем, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что министерство не будет рекомендовать Национальному заповеднику Киево-Печерская Лавра продолжать соглашение с УПЦ (МП).

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