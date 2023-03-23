Митрополит Павел призвал верующих "приходить защищать святыню" и сказал, что "это их долг".

В Киево-Печерской лавре заявили, что монахи оттуда не будут выселяться/ УНИАН, скрин

Монахи не будут выселяться из Киево-Печерской лавры даже после истечения срока действия договора аренды, который наступит 29 марта этого года.

Об этом заявил митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) в видеообращении, которое было опубликовано на YouTube-канале лавры 22 марта. Он сказал, что монахи отказались покидать лавру по какой-либо причине.

Он напомнил, что монахам дали время на выселение до 29 марта. Однако они отказываются это делать, аргументируя тем, что за 35 лет пребывания в лавре они смогли упорядочить жизнь обители и паломников. А если они выселятся, то им даже некуда будет всё перевезти.

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"Здесь у нас всё то, что нужно для жизни: кухня одна и вторая, вышивальный цех, прачечная, потому что много паломников приезжает. Сегодня у нас нет места, у нас некуда это всё увозить. Поэтому оставлять мы это всё не намерены", – заявил митрополит Павел.

При этом он обратился к верующим и призвал их "приходить защищать святыню".

В то же время митрополит Павел назвал Православную церковь Украины (ПЦУ) "политической партией, которая создана государством для чьих-то соглашений".

Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры

В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что речь не идет о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, а языком богослужения будет древний славянский и украинский. Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в лавре. Он подчеркнул, что остаться могут те, кто отвергнет беззаконную власть Москвы.

Позже в пабликах лавры в соцсетях появились сообщения о "великом наводнении и апокалипсисе в Киеве, если монахи уйдут из Киево-Печерской лавры". В самой лавре прокомментировали эти сообщения и сказали, якобы ранее были пророчества о таком возможном сценарии событий.

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