Адвокат спрогнозировал, как ордер на арест Путина повлияет на военную помощь от Запада Украине

Ордер на арест Путина, говорит Николай Полозов, должен стать еще одним аргументом в пользу усиления поддержки ВСУ оружием странами Запада.

Владимир Путин, Николай Полозов / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Ордер на арест русского диктатора Владимира Путина, который недавно выдал Международный уголовный суд в Гааге, должен стать еще одним аргументом в пользу усиления поддержки ВСУ оружием странами Запада. Такое мнение в интервью Главреду высказал российский адвокат и правозащитник Николай Полозов.

"Уже поступили первые заявления о том, что ряд стран Запада будет оказывать содействие Международному уголовному суду. Этот ордер – своего рода Рубикон. Что касается поддержки Украины вооружением, я надеюсь, что это тоже будет дополнительным аргументом в пользу усиления Украины современным вооружением со стороны Запада", − сказал он.

Ордер на арест диктатора Путина

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

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Как объяснил бывший судья Международного уголовного суда в Гааге Владимир Василенко, ордер обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же диктатор этого не сделает, то Интерпол объявит его в международный розыск.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

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