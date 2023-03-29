Десятки погибших и раненых оккупантов: ВСУ из HIMARS уничтожили в Донецке штаб Росгвардии

ВСУ из HIMARS обстреляли штаб Росгвардии в оккупированном Донецке. В результате точного попадания ликвидировано 12 оккупантов, еще 60 ранены.

Есть информация, что на месте "прилета" в Донецке возник пожар / коллаж фото ua.depositphotos.com и Telegram

ВСУ с помощью ракетных комплексов HIMARS обстреляли штаб оккупантской Росгвардии во временно захваченном Донецке. Как сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона", в результате точного попадания уничтожена как минимум дюжина оккупантов, а еще 60 были ранены.

"Уважаемые подписчики, по словам моего источника, трехэтажное офисное здание в Донецке, пострадавшее в результате обстрела, служило штабом федеральной службы войск национальной гвардии РФ", – говорится в тексте.

Есть информация, что на месте "прилета" возник пожар, в пламени которого сгорели автомобили и военная техника русских оккупантов, которые находились возле штаба.

видео дня

Также сообщается, что среди раненых очень много таких, которые оказались после обстрела в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

"Обстрел был произведен с использованием РСЗО HIMARS", – говорит автор данного Telegram-канала.

Напомним, ранее в понедельник, 27 марта, во временно оккупированном Донецке прогремел сильный взрыв в Калининском районе.

"В Донецке - сильный "прилет" в районе детской больницы в Калининском районе", - писали местное издания.

Как ранее заявлял военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, до конца 2023 года Вооруженные силы Украины могут освободить захваченный оккупантами РФ Донецк.

"В этом году можем это сделать — до конца этого года, до Рождества Христова, до 25 декабря", — спрогнозировал он.

Вас могут заинтересовать такие новости: