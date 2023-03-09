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ВСУ освободят Донецк до конца года: эксперт назвал ключевое условие

9 марта 2023, 05:30
Основная борьба будет именно в Крыму, уверен Роман Свитан.
ВСУ, Роман Свитан
Роман Свитан спрогнозировал освобождение Донецка / 93-я ОМБр, скриншот YouTube

До конца 2023 года Вооруженные силы Украины могут освободить захваченный оккупантами РФ Донецк, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"В этом году можем это сделать — до конца этого года, до Рождества Христова, до 25 декабря", — спрогнозировал он в эфире Radio NV.

Эксперт пояснил, что такой вариант развития событий не исключен при условии, если ВСУ выйдут из-под Сватово на Луганск и "отсекут" Донецкую область от России.

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"Начало движения будет в конце лета — осенью", — прогнозирует он.

Вместе с тем собеседник обратил внимание на то, что перед этим украинским силам необходимо будет освободить от российских оккупантов Крым.

"Основная борьба будет именно в Крыму. То есть та, которая забьет как минимум несколько гвоздей в крышку гроба РФ. <...> Крым должны покинуть все россияне: либо покинут [полуостров], либо они там будут уничтожены. После этого можно уже говорить о начале завершения этой операции. Хотя останется еще Донбас. Донбасс намного сложнее зачищать, чем Крым, но, тем не менее, понятней", — добавил Свитан.

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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