Мощная "бавовна" в оккупированном Донецке: над городом - черный дым

Местные СМИ пишут, что сильный "прилет" 27 марта был в районе детской больницы в Калининском районе города.

После взрыва над Донецком поднимается черный дым / Фото Telegram

В понедельник, 27 марта, во временно оккупированном Донецке прогремел сильный взрыв в Калининском районе. Над городом виднеется густой столб черного дыма.

Местные Telegram-каналы сообщают о "прилете" в районе детской больницы, есть жертвы.

"В Донецке - сильный "прилет" в районе детской больницы в Калининском районе", - пишет местное издание Новости Донбасса.

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Другие подробности инцидента не сообщаются. Тем временем в Сети публикуют фото с места взрыва.

В оккупированном Донецке прогремел сильный взрыв / Фото Telegram

Как сообщал Главред, сегодня утром во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов. Как уточнил мэр города Иван Федоров, "бавовна" произошла возле кафе "Джокер" возле вражеских казарм. По его данным, пострадало здание, где размещались силовые оккупационные органы РФ.

Кроме того, 27 марта в Мариуполе Донецкой области также раздаются взрывы. По предварительной информации, взорвался автомобиль одного из командиров окупантов.

Напомним, 19 февраля в результате "бавовны" в Донецке была повреждена казарма российских военных и "прокуратура ДНР".

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