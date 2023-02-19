"Бавовна" в Донецке: есть попадания в "прокуратуру" и казарму оккупантов

В результате точных попаданий под удар попало здание "прокуратуры ДНР".

"Бавовна" в Донецке / Скриншот

В воскресенье, 19 февраля, на территории временно оккупированного Донецка были зафиксированы "прилеты".

В результате "бавовны" повреждена казарма российских военных и "прокуратура ДНР". Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

Он уточнил, что в результате точных попаданий под удар попало здание "прокуратуры" и общежитие, которое военные РФ использовали в качестве казармы.

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"Обратите внимание при этом на место поражения. Собранные койки, никакого намека на гражданскую жизнь", — отметил советник городского головы Мариуполя.

Он также напомнил, что прилеты по расположению оккупантов произошли после ракетного удара РФ по Украине.

"Вчера смаковать запуски "Калибров" по мирным городам Украины, а уже через 15 часов ныть, что вдруг какой-то "хлопок" посетил российскую казарму в центре Донецка", — добавил Андрющенко.

/ Скриншот

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине российские оккупанты устроили перестрелку друг с другом. Это произошло в ночь на понедельник, 6 февраля. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что причиной стрельбы мог быть алкоголь. Таким образом, алкоголь уже "стал союзником сопротивления", говорит советник мэра города.

Раньше в Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранение. В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж.

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