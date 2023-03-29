"Это опасные разговоры": Байден прокомментировал планы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

Лидер США отметил, что Россия еще не сделала этого. Но такая риторика Кремля опасна и вызывает беспокойство.

Байден прокомментировал планы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси/ ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что он обеспокоен намерениями российского диктатора Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

Об этом он сказал в разговоре с журналистами, сообщает CNN. При этом он отмечает, страна-агрессор Россия еще не сделала этого.

Американский президент подчеркнул, что такие заявления российской стороны являются очень опасными.

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"Они еще не сделали этого, если ничего не произошло, пока я был в вертолете. Конечно, я обеспокоен этим. О чем я говорил с вами в течение последнего года? Это опасные разговоры, и они вызывают беспокойство", – заявил Джо Байден.

РФ собирается разместить ядерное оружие в Беларуси

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он заявил пропагандистам, что поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом он сказал, что РФ якобы уже помогла Лукашенко переоборудовать самолеты для применения тактического оружия.

В США и международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) отреагировали на заявление Путина о том, что РФ разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Министерство обороны США заявило, что сейчас нет никаких признаков того, что РФ планирует применить ядерное оружие. Но в международной кампании по запрещению ядерного оружия осудили заявление диктатора и заявили, что Европа не может быть в безопасности, пока Путин владеет ядерным оружием.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН и не допустить ядерного шантажа от Путина. В МИД подчеркнули, что заявление Путина о планах разместить тактическое ядерное оружие в РБ – очередная провокация. Оккупанты ведут жестокую войну против Украины, не могут одержать победу на поле боя и переходят к подобным действиям.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что размещение тактического ядерного оружия страной-агрессором РФ на территории Беларуси не имеет никакого смысла с точки зрения событий, происходящих на поле боя. Глава Кремля хочет привлечь Украину и другие страны к переговорам, предварительно напугав их ядерным шантажом, подчеркнул представитель ОП.

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