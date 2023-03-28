Это не последняя война для Украины, в 2025-м она может быть участником противостояния с Китаем – Сотник

Украину примут в НАТО, а после этого украинские военные могут участвовать в разборках с Китаем, которые неизбежны, говорит журналист.

В 2025-м может произойти столкновение с Китаем, и Украина будет принимать в нем участие, прогнозирует Сотник/ 93 ОМБр Холодный Яр, ua.depositphotos.com, скрин

После полномасштабной войны со страной-агрессором Россией Украине будет отведена важная роль на международной арене. В будущем Украина вступит в НАТО. Но нынешняя война может стать не последней для Украины – уже находясь в составе Североатлантического альянса она может участвовать в войне с Китаем.

Такое мнение высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник во время чата на Главреде. Он считает, что в дальнейшем Украина будет занимать важное место на европейской арене.

"Украине в будущем будет отведена важная роль. Она может стать буферной зоной. И она просто обречена на вступление в НАТО. США не просто так заинтересованы в усилении Украины и усилении своего влияния в Украине. Понятно, что конфигурация по влиянию в Европе изменится. Украина в союзе с Польшей займет очень важное место в Европейском сообществе", – отметил Сотник.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

По словам журналиста, 2023 год в администрации президента США Джо Байдена может стать "годом, когда нужно закончить с Путиным". А вот в 2025-м может произойти столкновение с Китаем.

"2024 год – это электоральный цикл (осенью 2024 года должны состояться очередные президентские выборы в США – ред.), а на 2025 год назначены разборки с Китаем. Столкновение с Китаем неизбежно в том или ином виде. Как оно будет происходить, мы сейчас тоже пока не знаем. Но Украине отведена, безусловно, очень важная роль. Украина будет занимать важное место и в Европейском сообществе, и на этом пятачке", – поделился прогнозом Сотник.

По его словам, он не исключает варианта, что столкновение с Китаем может произойти. Сотник отмечает, что первая половина XXI века может стать "оплатой счетов, принесенных с ХХ века".

"Это счета разных "-измов": коммунизма, фашизма, фундаментализма, а это и Иран, и постсовочная Россия, и красный Китай, и этот засранец из Северной Кореи Ким Чен Ын. Все эти красно-коричневые и исламско-фундаменталистские диктатуры – это и есть тот самый счет, который ждет своей оплаты от человечества с ХХ века. Всё это накапливалось тогда, а платить за это дело придется теперь", – высказал мнение Сотник.

Война в Украине

Российские захватчики утром в понедельник, 27 марта, ударили по городу Славянск в Донецкой области двумя ракетами С-300. По состоянию на это время известно о двух погибших и 29 раненых. Среди пострадавших есть ребенок. В результате удара были разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов.

Ранее в CNN отмечали, что диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин своим заявлением о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие пытается еще больше повысить уровень угрозы в Европе. Таким образом он хочет "поднять ставки" в противостоянии РФ с Западом.

Напомним, Всемирный банк недавно объявил, что на восстановление Украины от вреда, который ей уже нанесла страна-агрессор РФ после начала полномасштабного вторжения, нужно до 411 миллиардов долларов. Издание The New York Times сообщило, что в мире растет поддержка того, что эти средства должна заплатить Россия.

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