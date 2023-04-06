Лидер Китая Си Цзиньпинь откровенно высказался о войне в Украине и призвал РФ к переговорам

По словам Си Цзиньпиня, мирные переговоры РФ и Украины нужно начать "как можно скорее".

Си Цзиньпинь, Макрон, Украина / Alan Santos/PR/Roman Kubanskiy (Wikimedia Commons), president.gov.ua

Президент Китая Си Цзиньпинь 6 апреля встретился с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Лидер Китая заявил, что нужно возобновить мирные переговоры для урегулирования "украинского кризиса", пишет CNN.

Он также уточнил, что переговоры нужно начать "как можно скорее".

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"Китайский лидер подчеркнул, он надеется, что мирные переговоры будут возобновлены как можно быстрее и что можно будет найти политическое решение и сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий европейской безопасности", - сказал лидер Китая.

Что заявил Макрон на встрече с Си Цзиньпинем

При этом Макрон заявил, что Китай может убедить Россию прекратить боевые действия в Украине и вернуть стороны за стол переговоров.

Также Макрон выразил убежденность, что Китай "должен сыграть важную роль в построении мира" и прекращение войны в Украине.

"Российская агрессия в Украине нанесла удар по стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы вернете Россию в чувства и всех за стол переговоров", - сказал Макрон.

Война в Украине - позиция Китая

Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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