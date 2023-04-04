Переговоры Зеленского с Си Цзиньпином: эксперт раскрыл вероятный сценарий встречи

Владимир Зеленский перехватывает инициативу, приглашая Си Цзиньпина в Украину, считает Виталий Кулик.

Эксперт оценил вероятность посредничества Китая в урегулировании в Украине / ua.depositphotos.com

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву не дал какого-то существенного бонуса, который Пекин мог "продать" Владимиру Зеленскому и Западу в части посреднических услуг по достижению мира в Украине и договоренности о больших переговорах между Украиной и Россией, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

При этом не состоялся и телефонный разговор после визита Си Цзиньпина в Москву, а в то же время Зеленский перехватывает инициативу и через западные медиа приглашает Си Цзиньпина в Украину, подчеркнул он в интервью Главреду.

"Таким образом Зеленский, и, соответственно, Украина предлагает собственную повестку дня и говорит о том, что Си Цзиньпин должен приехать в Украину. Кстати, МИД Китая положительно воспринял это приглашение, однако не хочет говорить о сроках, времени и тому подобном", — уверен эксперт.

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Он считает, что лучшим вариантом может стать визит Си Цзиньпина в Украину: "Но я думаю, что Китай пойдет на другой, промежуточный сценарий: состоятся онлайн-консультации между дипломатическими ведомствами Китая и Украины, а встреча Зеленского и Си Цзиньпина состоится в третьей стране во время одного из международных мероприятий (форумов, конференций и т.д.)".

Собеседник пояснил, что этот разговор будет не самым выгодным форматом, как этого хотели бы в Киеве, но он непременно должен состояться, если Китай еще будет разыгрывать посредническую карту в войне в Украине.

В то же время он подчеркнул, что любые утверждения о союзнических отношениях Китая с РФ или любой другой страной – "это чушь". При этом он считает, что предложенный Китаем "мирный план" не может стать основой большого переговорного процесса.

"Но это не исключает того, что Китай с Турцией не могут создать концепт интересов, которые подтолкнут Россию к каким-то уступкам и реальному диалогу. Пока мы этого не наблюдаем – Китай на международных площадках солидаризируется с Россией, поскольку рассматривает ее как инструмент давления на Запад. Из этого следует, что Китай заинтересован в том, чтобы война в Украине продолжилась. По крайней мере не в горячей фазе, а с малой интенсивностью, но чтобы это противостояние между Россией и Западом в Украине (как они это видят) обескровливало и Запад, и Россию. Россия становится более договороспособной по отношению к Китаю, превращается в обычного клиента китайской помощи, инвестиций и технологий, а в конце – в политически зависимого субъекта, которым Китай может манипулировать. А Запад, тратя деньги, технику и потенциал, становится более покладистым в части экономического противостояния с Китаем и не педалирует вопросов безопасности, по которым Китай нервничает, в частности Тайваня. Для Украины это не очень хорошо, и именно об этом Зеленский должен говорить с Си Цзиньпином, потому что именно так это выглядит из Киева", — добавил Кулик.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик - директор Центра исследований проблем гражданского общества

Война в Украине: позиция Китая

Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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