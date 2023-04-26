Выйти к Азовскому морю и разбомбить Крымский мост: Андрусив назвал "рецепт" освобождения полуострова

Вооруженным силам Украины не нужно будет врываться на Крымский полуостров - ситуация значительно проще.

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Виктор Андрусив рассказал, как ВСУ смогут освободить Крым / Фото: t.me/victor_andrusiv, УНИАН

Для того, чтобы освободить оккупированный россиянами Крым, нужно выйти к Азовскому морю и разбомбить Крымский мост. Применять тактику лобовой атаки, которая предусматривала бы ведение боевых действий непосредственно на полуострове, нет никакого смысла. Когда оккупанты окажутся в окружении, страна-агрессор РФ пойдет на переговоры. Об этом в интервью Главреду сказал бывший советник министра внутренних дел и руководителя Офиса президента, военнослужащий Виктор Андрусив.

По его словам, когда Силы обороны Украины выйдут к Азовскому морю и уничтожат Крымский мост, российская военная группировка на юге Херсонской области и в Крыму попадет в оперативное окружение – в так называемый мешок.

"В дальнейшем действия ВСУ в рамках контрнаступления приведут к тому, что у россиян закончатся боеприпасы, а проблемы с логистикой не позволят им в дальнейшем удерживать свою группировку", - объяснил Андрусив.

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Экс-советник министра внутренних дел и главы ОП предположил, что ВСУ не будут врываться на Крымский полуостров - ситуация значительно проще.

"Когда российские войска попадут в окружение, а боеприпасов не будет, россияне поймут, что надо идти на переговоры", - сказал Андрусив.

При этом он не стал называть какие-либо сроки освобождения полуострова.

"Мы не будем воевать, условно говоря, до последнего россиянина, и они до последнего россиянина биться не будут. Все зависит от того, насколько грамотными будут стратегические и оперативно-тактические шаги. Если наше контрнаступление позволит выйти к Азовскому морю, убежден, сразу будут предложены переговоры. Запад поддержит инициативу и начнется переговорный процесс. В случае возникновения признаков того, что россияне используют переговоры для перегруппировки или усиления своих войск, Запад продолжит активно поддерживать нас вооружениями. Не исключено, что на ситуацию серьезно повлияют и центробежные движения, которые могут начаться в России из-за провалов на фронте. На мой взгляд, интенсивных боевых действий в Крыму все-таки не будет", - отметил он.

При этом он считает, что независимо от того, насколько успешным будет контрнаступление ВСУ, переговоры все равно будут проводиться.

"Мой прогноз заключается в том, что к сентябрю мы проведем контрнаступательные действия. Независимо от того, будут ли они успешными, начнутся переговоры", - резюмировал Андрусив.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Смотрите видео о том, что Виктор Андрусив рассказал в интервью Главреду о своем видении освобождения Крыма и о контрнаступлении ВСУ:

Взрывы в Севастополе

В ночь на 24 апреля во временно оккупированном Россией Севастополе гремели взрывы. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот страны-агрессора РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников".

Позже в Сети опубликовали видеозапись поражения одной из вражеских целей в захваченном Севастополе. Беспилотник добрался до Стрелецкой бухты.

26 апреля в Севастополе снова прогремел взрыв. Звук слышали в центральной и северной части города. Оккупационные власти пока не комментировали ситуацию.

23 апреля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне не смогут насладиться отдыхом на Крымском полуострове этим летом, ведь этот сезон будет сезоном "бавовны" для врага.

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