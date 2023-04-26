В оккупированном Севастополе прогремел взрыв: что известно

В оккупированном Севастополе в среду, 26 апреля, прогремел взрыв. Звук слышали в центральной и северной части города.
О новой "бавовне" в захваченном россиянами городе сообщил Telegram-канал Крымский ветер.
"В Севастополе снова какой-то бабах, сообщают наши подписчики. Было слышно в центре города и на Северной стороне", - говорится в сообщении.
Крым. реалии отмечает, что звук был похож на артиллерийский выстрел.
Оккупационные власти Севастополя пока не комментировали ситуацию.
Как сообщал Главред, в ночь на 24 апреля во временно оккупированном Россией Севастополе гремели взрывы. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот страны-агрессора РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников".
Позже в Сети опубликовали видеозапись поражения одной из вражеских целей в захваченном Севастополе. Беспилотник добрался до Стрелецкой бухты.
Освобождение Крыма
Президент Владимир Зеленский заявил о том, что страна-оккупант Россия устроила тотальное беззаконие в оккупированном Крыму. Нет никаких альтернативных вариантов, кроме освобождения Украиной полуострова. Именно с оккупации Крымского полуострова началась попытка Москвы поработить украинцев и народы цивилизованной Европы.
Он сказал о том, что освобождение Крыма – безальтернативный вариант дальнейшего развития событий.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о разработке 12 шагов деоккупации захваченного РФ Крыма.
Другие новости: