В оккупированном Севастополе прогремел взрыв: что известно

Звук взрыва был слышен в центре города и на северной стороне. Оккупационные власти Севастополя пока не комментировали ситуацию.

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В оккупированном Севастополе прогремел взрыв / Иллюстративный коллаж из фото УНИАН

В оккупированном Севастополе в среду, 26 апреля, прогремел взрыв. Звук слышали в центральной и северной части города.

О новой "бавовне" в захваченном россиянами городе сообщил Telegram-канал Крымский ветер.

"В Севастополе снова какой-то бабах, сообщают наши подписчики. Было слышно в центре города и на Северной стороне", - говорится в сообщении.

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Крым. реалии отмечает, что звук был похож на артиллерийский выстрел.

Оккупационные власти Севастополя пока не комментировали ситуацию.

Как сообщал Главред, в ночь на 24 апреля во временно оккупированном Россией Севастополе гремели взрывы. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот страны-агрессора РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников".

Позже в Сети опубликовали видеозапись поражения одной из вражеских целей в захваченном Севастополе. Беспилотник добрался до Стрелецкой бухты.

Освобождение Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что страна-оккупант Россия устроила тотальное беззаконие в оккупированном Крыму. Нет никаких альтернативных вариантов, кроме освобождения Украиной полуострова. Именно с оккупации Крымского полуострова началась попытка Москвы поработить украинцев и народы цивилизованной Европы.

Он сказал о том, что освобождение Крыма – безальтернативный вариант дальнейшего развития событий.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о разработке 12 шагов деоккупации захваченного РФ Крыма.

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