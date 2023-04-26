"Ищем их слабые места": жесты доброй воли РФ будут зависеть от оккупантов в окопах – Дикий

Украинские военные перед контрнаступлением пытаются прощупать линию обороны российских оккупантов на разных участках и найти, где у них слабые места.

https://glavred.info/ukraine/ishchem-ih-slabye-mesta-zhesty-dobroy-voli-rf-budut-zaviset-ot-okkupantov-v-okopah-dikiy-10465783.html Ссылка скопирована

Сейчас мы ищем слабые места оккупантов на фронте/ 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило, УНИАН

Защитники Украины сейчас готовятся к контрнаступлению и пытаются "прощупать", где на линии фронта есть слабые места в обороне российской оккупационной армии. Будут ли прибегать россияне к "жестам доброй воли", будет зависеть не от характеристик окопов захватчиков, а от того, кто в них сидит.

Такое мнение высказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в интервью Главреду. По его словам, направления, где могут произойти "жесты доброй воли" оккупантов, есть всегда. Однако сейчас трудно прогнозировать, где именно они могут произойти.

Дикий отмечает, что легкость деоккупации определенного населенного пункта не всегда зависит от количества линий обороны, которые российские оккупанты построили вокруг него.

видео дня

"Мы, например, хорошо знаем, где у них какая фортификация. Хорошо знаем, что возле Мелитополя 3 линии обороны, а вокруг самого города в некоторых местах по 5. Но это ни о чем не свидетельствует – бывает одна такая линия обороны, которую ты никогда не прорвешь, а бывает так, что можно три пройти за один день. И это определяется не характеристиками окопов, а тем, кто в них сидит. Сколько там людей, какого качества, мотивации, насколько они обучены, сколько у них оружия и БК и, в конце концов, как между ними налажено взаимодействие и как ими командуют. Вот это – все те факторы, которые становятся очевидными только тогда, когда ты идешь в наступление", – пояснил Дикий.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий – украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Он напомнил, что во время прошлогоднего наступления на Харьковщине первоочередная задача украинских военных была очень скромной – оттеснить россиян от Харькова, чтобы ствольная артиллерия перестала доставать до районов города. В то же время россияне дали слабину и начали сыпаться, а украинское военное командование этим воспользовалось, и украинские военные гнали оккупантов вплоть до линии Кременная-Сватово. А вот наступление на Херсонщине в конце августа 2022 года было для защитников страны не таким успешным – за первые три дня удалось прорвать лишь одну из трех линий обороны, а затем остановиться.

"Поэтому только собственно само наступление покажет, насколько они сейчас готовы его отбивать и цепляться за не свою оккупированную землю зубами, когтями и ногами, как мы за свою. Это невозможно спрогнозировать", – отметил Дикий.

Сейчас происходит подготовка к контрнаступлению, в частности, проводятся разведки боем. Таким образом украинские военные будут на разных участках прощупывать реакцию оккупантов на наступление, а также определять слабые места российских захватчиков.

"Знаете народную пословицу "где тонко, там и рвется"? Вот мы пока будем искать, где у них "тонко". И это определяется не архитектурой окопов, а именно человеческим материалом, который на разных участках фронта должен держать оборону. Я так понимаю, что сейчас идет абсолютно целенаправленный поиск слабых мест", – рассказал Дикий.

Смотрите видео о том, что Евгений Дикий рассказал в интервью Главреду о панике в России из-за контрнаступления ВСУ:

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины продолжают готовиться к контрнаступательной операции. Украинский народ верит в победу и решительно настроен освободить свои территории.

Ранее экс-директор ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус отмечал, что предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины будет достаточно мощным. По его прогнозу, ВСУ могут пойти вперед в конце мая-начале июня.

Также ранее сообщалось, что в Офисе президента Украины назначили бригадам будущего контрнаступления ответственных "кураторов" из числа топ-чиновников и депутатов, которые должны помочь им "закрыть" все потребности. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники.

Вас также может заинтересовать: