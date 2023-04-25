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"Бахмут был нужен не России, а Пригожину": ЧВК "Вагнера" уже поплатились за свою ошибку – Дикий

Алёна Воронина
25 апреля 2023, 14:35 обновлено 25 апреля, 14:40
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Этот город на Донбассе не имеет для РФ никакого стратегического значения. Но его штурм начался из-за прихоти Пригожина, который хотел подняться в глазах Путина.
Евгений Пригожин, Бахмут, Евгений Дикий
Бахмут не был нужен России, его выбрал жертвой Пригожин, отмечает Евгений Дикий/ скрин, УНИАН

Город Бахмут на Донетчине, за который уже 9 месяцев идут бои, на самом деле не имеет никакого стратегического значения для страны-агрессора России. Однако именно этот населенный пункт выбрал своей жертвой владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, который хотел захватить город и таким образом поднять себя в глазах российского диктатора Владимира Путина.

Но план Пригожина по "быстрому захвату города силами вагнеровцев" провалился с треском. Поскольку наемники его ЧВК не могли самостоятельно ничего поделать, на штурм города постепенно перебрасывали всё больше кадровых российских войск, а сами вагнеровцы под Бахмутом фактически уже "закончились". Об этом рассказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в интервью Главреду.

По его словам, Бахмут, вероятнее всего, стал жертвой внутренних разборок внутри России.

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"Напомню, что история штурма Бахмута – это изначально история ЧВК "Вагнер" и роли Пригожина в этой войне. Вообще бои за Бахмут продолжаются давно, но именно ожесточенные бои, которые начались осенью, начались как раз на фоне того, что внутри России назрел определенный кризис, и некий Пригожин решил показать Путину, что путинские генералы ничего не стоят, а он, гражданский Пригожин, набирает себе заключенных из Гулага и воюет "по-настоящему", – отмечает Дикий.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий – украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Пригожин хотел показать Путину, будто бы его частная военная компания способна на то, чего не может регулярная российская армия. Поэтому история штурма Бахмута началась с того, что Пригожин пытался продемонстрировать, будто бы он делает то, чего не делают Шойгу и Герасимов.

Однако чем масштабнее становились бои за Бахмут, тем больше туда втягивались регулярные части российской оккупационной армии, а роль ЧВК "Вагнера" в этом штурме уменьшалась.

"И тут надо сразу понимать, что не было ни одного дня, когда бы за Бахмут воевали только "вагнеровцы" – всёэто время регулярные части и прикрывали их с фланга, и оказывали артиллерийскую поддержку, и авиации своей у "вагнеровцев" никогда не было, но авиаподдержка тоже была. Но в роли штурмовой пехоты и основной ударной силы выступали именно "вагнеровские" зэки", – объяснил политический и военный эксперт.

Вагнеровцы под Бахмутом "заканчиваются"

Чем бы ни завершилась эпопея с обороной Бахмута, очевидно, что кампания ЧВК "Вагнера" как началась с этого города, так там и закончится, отмечает Дикий.

"В прямом физическом смысле, "вагнеры" закончились. И поэтому во всех этих боях, о которых мы говорим сейчас, "вагнеры" присутствуют, но это уже последние – их далеко не столько, чтобы дожать даже несколько последних кварталов Бахмута. И сейчас уже всю тяжесть боев там на себя взяли десантно-штурмовые войска России, то есть кадровые десантные части, не из мобилизованных, а оставшиеся из контрактников", – рассказал эксперт.

По словам Дикого, штурм Бахмута начался именно с Пригожина, который хотел показать Путину какую-то "победоньку". При этом выбор мог упасть именно на этот город случайно.

Смотрите видео о том, что Евгений Дикий рассказал в интервью Главреду о панике в России из-за контрнаступления ВСУ:

Ситуация в Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны не могут сдать город Бахмут в Донецкой области, поскольку это расширит фронт и даст россиянам шанс захватить больше украинских территорий.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что армия Украины продолжает оборонять и удерживать стратегические рубежи в Бахмуте и на Бахмутском направлении. Войска бьют врага и совершают активные штурмовые действия. Уничтожается кадровый и наступательный потенциал российских войск, оккупанты несут большие потери.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российские оккупационные войска в своих попытках захватить Бахмут Донецкой области перешли к так называемой "сирийской тактике", которая предполагает полное уничтожение зданий.

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