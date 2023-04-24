"Бьем врага и держим стратегические рубежи": Сырский заявил, что оборона Бахмута продолжается

Силы обороны Украины уничтожают кадровый и наступательный потенциал российской оккупационной армии, сказал генерал-полковник Александр Сырский.

https://glavred.info/ukraine/bem-vraga-i-derzhim-strategicheskie-rubezhi-syrskiy-zayavil-chto-oborona-bahmuta-prodolzhaetsya-10465420.html Ссылка скопирована

Силы обороны Украины держат оборону на Бахмутском направлении - Сырский / Коллаж Telegram А. Сырский, соцсети

Армия Украины продолжает оборонять и удерживать стратегические рубежи в Бахмуте и на Бахмутском направлении. Войска бьют врага и осуществляют активные штурмовые действия. Уничтожается кадровый и наступательный потенциал российских войск, оккупанты несут большие потери. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что побывал на всей линии соприкосновения на Бахмутском направлении. Работа по удержанию позиций продолжается.

"Бахмутское направление. Наша оборона продолжается. Проехал по всей линии соприкосновения, был в частях, которые держат весь Бахмутский фронт. Здесь мы работаем вместе с командирами и воинами над планированием операций, штурмовых действий и обороны, контролируем ситуацию непосредственно на местах", - отметил Сырский.

видео дня

По его словам, бойцы сил обороны Украины бьют врага и проводят штурмовые действия.

"Поддержал наших воинов, для меня важно находиться бок о бок с ними в такое время. Мы бьем врага, часто неожиданно для него, и продолжаем удерживать стратегические рубежи. Воины, которые осуществляют активные штурмовые действия по захвату позиций россиян, получают поощрение и вознаграждение. Каждый здесь - герой", - добавил высокопоставленный военный.

Также он уточнил, что враг несет большие потери. Уничтожается атакующий потенциал оккупантов.

"Мы уничтожаем их кадровый и наступательный потенциал", - подчеркнул Александр Сырский.

Ситуация в Бахмуте

Заместитель министра обороны Анна Маляр 17 апреля сказала, что оккупационные войска России усилили интенсивность применения тяжелой артиллерии и авиации на Бахмутском направлении. По словам Маляр, враг уничтожает здания и сооружения в Бахмуте.

Командующий Сухопутными силами Украины Александр Сырский заявил, что обстановка в Бахмуте сложная, но контролируемая. Оккупанты применяют "сирийскую" тактику выжженной земли, уничтожая все здания.

Президент Владимир Зеленский сказал, что силы обороны Украины не могут оставить Бахмут Донецкой области. По словам главы государства, в таком случае оккупанты РФ получат возможность для захвата других украинских территорий. Если враг захватит Бахмут, то получит плацдарм для наступления на Славянск и Краматорск.

Смотрите видео ТСН - что происходит в Бахмуте

Война России против Украины: