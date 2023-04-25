Байден официально собрался идти в президенты США на второй срок

О своих планах во второй раз баллотироваться в президенты США нынешний руководитель Белого дома заявил в Twitter.

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Джо Байден / коллаж фото Офис президента Украины и УНИАН

Президент США Джо Байден объявил о том, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. О своих планах руководитель Белого дома написал в сервисе микроблогов Twitter.

"В каждом поколении бывает момент, когда приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои главные свободы. Я верю ‒ это наше. Вот почему я буду баллотироваться на переизбрание президентом Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давайте закончим работу", - говорится в тексте.

Немногим позднее вице-президент Камала Харрис заявила ‒ она тоже будет выдвигаться на второй срок в паре с Байденом.

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Напомним, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илья Куса говорил, что Джо Байден хочет, чтобы к моменту выборов украинский вопрос был для него положительным. Вместе с тем эксперт уверен в том, что приоритет американского истеблишмента будет направлен на свои внутренние интересы независимо от того, что происходит в Украине.

В то же время дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко выразил мнение, что ситуация вокруг судебного разбирательства по поводу обвинений Дональда Трампа является очевидным "плюсом" для действующего президента США Джо Байдена. Эксперт считает, что судебное разбирательство вокруг Трампа станет "козырной картой в рукаве" для демократов.

Смотрите видео о скандале с бывшим президентом США Дональдом Трампом:

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