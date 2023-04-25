"Там активно работает пророссийское лобби": 4 страны-члена против вступления Украины в НАТО – Золотарев

Некоторые страны опасаются, что в случае вступления Украины в НАТО может быть непосредственное столкновение Альянса с Россией.

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Четыре страны-члена против вступления Украины в НАТО, отмечает Золотарев/ УНИАН

Ряд стран Североатлантического альянса могут выступить против вступления Украины в НАТО, потому что боятся прямого столкновения блока со страной-агрессором Россией и имеют активное пророссийское лобби.

Об этом рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду. По его словам, некоторых на Западе устраивает, что Украина отделяет НАТО от РФ.

"Собственно, основная проблема в том, что НАТО получает колоссальной длины границу с Россией. Так, мы выступаем по сути прокладкой, которая приняла на себя всю тяжесть удара российских вооруженных сил. А в случае нашего вступления, это будет непосредственное столкновение, поэтому очень многие на Западе считают, что роль Украины как раз быть зоной между Североатлантическим Альянсом и РФ", – отметил Золотарев.

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Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-1997), сообщает Википедия.

По его словам, членство Украины в Альянсе потребует серьезных материальных затрат для того, чтобы довести Вооруженные силы Украины до стандартов НАТО. Также после этого будет существовать постоянный риск военной эскалации.

Четыре страны – противники вступления Украины в НАТО

Есть четыре государства-члена НАТО, которые могут выступить против вступления Украины в Альянс – Венгрия, Испания, Италия и Греция. Там очень активно работает пророссийское лобби.

"Если говорить о тех, кто будет продвигать такую повестку дня, то пророссийское лобби заметно активно работает в Испании, Италии, Греции. Венгрия – это наиболее ярко выраженный пример, когда страна-член ЕС и НАТО превращается в "троянского коня" в Альянсе. И Орбан, и Сийярто открыто заявляли о том, что они будут блокировать интеграцию Украины в НАТО, причем речь идет не только о членстве, а даже о взаимодействии", – отмечает политический эксперт.

Он напомнил, что в Венгрии активно апеллировали к украинским законам о языке и образовании, чтобы прокачивать тему защиты мадьярского меньшинства в украинском Закарпатье, ведь среди венгров еще до сих пор есть "фантомные боли о "Великой Венгрии".

"И пока признаков того, что они откажутся от этой линии во внутриполитической жизни Венгрии, я не вижу", – добавил Золотарев.

Смотрите видео о том, что политолог Андрей Золотарев думает о перспективах вступления Украины в НАТО и какие страны могут быть против Украины в Альянсе:

Перспективы вступления Украины в НАТО

Ранее сообщалось, если закончится горячая фаза войны, Украина может стать членом НАТО в апреле 2024 года. Это может произойти на Вашингтонском саммите под председательством президента США Джозефа Байдена. Такое мнение озвучил член Атлантического совета, председатель ОО Украина в НАТО Юрий Романюк.

Также сообщалось, что все страны-союзники по НАТО достигли консенсуса и договорились, что Украина в будущем вступит в Альянс. Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Также он отметил, что после окончания войны у Украины должно быть "сдерживание для предотвращения новых атак".

В Венгрии выдвинули странное условие вступления Украины в НАТО. Вице-спикер парламента Венгрии из крайней правой партии "Наша Родина" Дора Дуро заявила, якобы вступление Украины в НАТО без больших рисков для безопасности возможно только при условии, что такой шаг "одобрит Россия".

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