Война в Украине может не иметь окончательного урегулирования, а закончиться компромиссом – Качиньский

Если окончательного урегулирования не будет, то позже могут возникнуть новые опасности.

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Качиньский спрогнозировал сценарий завершения войны/ 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, УНИАН

Война в Украине может завершиться определенным компромиссом, а не окончательным урегулированием.

Такой сценарий развития событий может обернуться тем, что в дальнейшем есть риск возникновения новых опасностей. Об этом заявил председатель руководящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, сообщает PAP.

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"Сегодня мы не знаем, чем может закончиться война в Украине. Есть признаки того, что она может закончиться определенным компромиссом, а не окончательным урегулированием. И это, к сожалению, будет означать, что вскоре могут появиться новые опасности. Мы не хотим такого решения", – отметил Качиньский.

Он подчеркнул, что Польша полностью поддерживает требования украинцев освободить все свои территории от российской оккупационной армии.

Кроме этого, Качиньский призвал развивать и укреплять польскую армию. Он подчеркнул, что война в Украине показала, что армия должна быть "адекватно численной и одновременно адекватно вооруженной".

Война в Украине

Ранее в Министерстве обороны США заявили, что танки М1 Abrams планируют передать Вооруженным силам Украины до конца 2023 года. Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер рассказал, что вскоре США планируют доставить в Германию танки Abrams для обучения украинских военных. Они будут немного отличаться от основных, которые предназначены для использования непосредственно на фронте.

Пресс-секретарь Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что украинские военные зачищают передовую полосу левого берега Днепра. Однако пока речь идет о контрбатарейной борьбе. В то же время в ВСУ не подтверждают, что украинские воины уже на левом берегу Херсонщины.

Также ранее сообщалось, что в Офисе президента Украины назначили бригадам будущего контрнаступления ответственных "кураторов" из числа топ-чиновников и депутатов, которые должны помочь им "закрыть" все потребности.

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