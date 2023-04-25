Пригожин смог вернуть себе благосклонность Кремля – ISW

Недавно "повар" Путина Евгений Пригожин раскритиковал батальоны, которые подчиняются Минобороны РФ.

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Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW / Фото: скриншот, Минобороны РФ

"Повар" Путина, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин смог вернуть себе некоторую благосклонность Кремля. Об этом свидетельствует наличие у него полномочий в отношении подразделений, которые подчиняются Министерству обороны страны-агрессора РФ. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что Пригожин "начал информационную операцию по подрыву доверия к российским частным военным формированиям, связанным с государством".

В частности, Пригожин заявил, что 24 апреля посетил позиции подразделений "Поток" и "Александр Невский". Их Пригожин охарактеризовал как "микро-ПВК" и раскритиковал плохое состояние этих подразделений.

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В институте отметили, что, согласно открытым данным, батальон "Поток" является одним из трех добровольческих отрядов госкомпании "Газпром". Батальон также является аналогом Российского государственного боевого резерва ("БАРС"). Батальон "Поток" подчиняется ЧВК "Редут" Минобороны РФ.

"Пригожин заявил, что эти подразделения должны прикрывать фланги "Вагнера", и спросил, как эти подразделения могут вести боевые действия, если у них нет надлежащего снабжения и вооружения. Пригожин также раскритиковал общее распространение подобных ЧВК, что, вероятно, свидетельствует о том, что он рассматривает эти новые структуры как конкурентов "Вагнера", – сообщается в отчете.

В ISW отметили, что заявления Пригожина указывают на то, что "Вагнер" имеет полномочия в отношении подразделений, принадлежащих российскому МО, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что Пригожин вернул себе некоторую благосклонность Кремля.

Заявления Пригожина о войне в Украине

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал статью, в которой заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину надо поставить "жирную точку" в этой "СВО", так как оккупанты уже "достигли запланированных результатов".

Российский политолог и политтехнолог, бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов считает, что недавняя статья главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о завершении войны является не очень качественной попыткой популизма, которой не стоит придавать большого значения.

Политолог Алексей Кошель считает, что главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин "сошел с рельсов", играя в политические игры. Он убежден, в том, что у "повара Путина" явственно прослеживается срыв. Вместе с тем он считает, что Кремль уже подготовил сценарий и "поправит" Пригожина достаточно строгим способом — либо "Новичком", либо автокатастрофой.

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