"Он пытается понравиться людям": эксперт объяснил, зачем Пригожин написал статью о завершении войны в Украине

Евгений Пригожин пытался усилить политические позиции. Он не может действовать через высокие кабинеты власти, поэтому работает на общественное мнение.

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Аббас Галлямов объяснил, зачем Пригожин написал статью о завершении войны в Украине / скриншот

Российский политолог и политтехнолог, бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов считает, что недавняя статья главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о завершении войны в Украине является не очень качественной попыткой популизма, которой не стоит придавать большого значения.

"Я не считаю, что слова Пригожина – сигнал Москвы. Он сейчас фигура не того уровня, чтобы транслировать сигналы Кремля", - сказал Галлямов в интервью Главреду.

По его словам, Пригожин был на коне осенью и в начале зимы прошлого года. Тогда "повара" Путина действительно можно было назвать серьезной политической фигурой, но с тех пор он серьезно "сдулся".

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"Пригожин сегодня и Пригожин того периода – два разных человека. Он начал "сдуваться" еще зимой, когда его перестали пускать в тюрьмы. Суровикина понизили, а на его место вновь прислали Герасимова, которого Пригожин с "пригожинцами" всячески оскорбляли. После этого у ЧВК Вагнера начался снарядный голод", - рассказал он.

Галлямов добавил, что вследствие скандалов присутствие Пригожина в кремлевских СМИ существенно ограничили. Пригожин и сам жаловался, что ему отключили спецсвязь, аннулировали пропуски, а на звонки перестали отвечать.

"Сейчас Пригожин возвращается к своему прежнему статусу политического маргинала. Его заявления, скорее всего, являются самостоятельной инициативой. Пригожин пытается компенсировать свое ослабление – ему нужна политическая подпитка, чтобы окончательно не вернуться на маргинальный уровень. Он не может действовать через высокие кабинеты власти, поэтому работает на общественное мнение", - считает политолог.

"Не вижу в этом сигнала Кремля. У Кремля есть другие возможности для сигналов. К тому же нужно не забывать, что Пригожин умудрился поссориться с Администрацией президента РФ (…) Поэтому Администрация президента уже не будет работать с Пригожиным, он стал для нее записным врагом", - считает Галлямов.

Статью Пригожина Галлямов считает его попыткой "усилить политические позиции". Глава ЧВК нащупывает новые точки опоры в публичной политике.

Что касается тезиса Пригожина о мире, то это попытка популизма, уверен политтехнолог.

"Он пытается понравиться людям. Растерянность в России нарастает, а запрос на мир усиливается. Даже до твердокаменных патриотов уже доходит, что победить не удастся, а зимнее наступление, которое так долго анонсировали, закончилось тем, что российские войска не взяли даже Бахмут. Теперь все начинают понимать очевидное, запрос на мир растет, и Пригожин это чувствует. Он ищет какие-то точки опоры в общественном мнении, поскольку административный ресурс уже настроил против себя. Вот и решил выдать популярную точку зрения", - сказал Галлямов и добавил, что не стоит придавать статье Пригожина большого значения.

Кто такой Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов – российский политолог, политтехнолог и публицист. В 2008-2010 годах – спичрайтер премьер-министра России Владимира Путина. Позже, в 2010-2014 годах, был заместителем руководителя администрации президента Республики Башкортостан. Кандидат политических наук.

Как сообщал Главред, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал статью, в которой заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину надо поставить "жирную точку" в этой "СВО", так как оккупанты уже "достигли запланированных результатов".

Политолог Алексей Кошель считает, что главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин "сошел с рельсов", играя в политические игры. Он убежден, в том, что у "повара Путина" явственно прослеживается срыв. Вместе с тем он считает, что Кремль уже подготовил сценарий и "поправит" Пригожина достаточно строгим способом — либо Новичком, либо автокатастрофой.

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