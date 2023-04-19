"Повар Путина" слетел с катушек: Пригожину готовят Новичок или автокатастрофу – эксперт

Кремль уже подготовил сценарий и "поправит" Евгения Пригожина достаточно строгим способом, считает Алексей Кошель.

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Евгений Пригожин / Скриншот

Главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин "сошел с рельсов", играя в политические игры, заявил политолог Алексей Кошель.

Он убежден, в том, что у "повара Путина" явственно прослеживается срыв. Такое мнение он высказал в эфире Radio NV.

"У него просто срыв. Поэтому он делает очень много алогичных вещей — публичная критика власти, военного руководства. Это, кажется, то, что невозможно в сегодняшней России, потому что за такие действия будет не просто ответственность, а физическое уничтожение", — говорит собеседник.

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Вместе с тем он считает, что Кремль уже подготовил сценарий и "поправит" Пригожина достаточно строгим способом — либо Новичком, либо автокатастрофой.

"Он пошел ва-банк и у меня создается впечатление, что он начал активно играть в политические игры. Он начинает заигрывать с радикально настроенными избирателями (в РФ, - ред.), для которых нужно такое зрелище – крови, бескомпромиссности и уничтожения украинцев. Этот человек сошел с рельсов, и кремлевская власть его поправит достаточно суровым способом. Или Новичком или автокатастрофой, однако, очевидно, сценарий для него уже подготовлен", — добавил Кошель.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в агрессоре России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.

Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.

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