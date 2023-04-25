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В РФ снова "отложили" захват Бахмута: в Сети назвали сроки и рассказали о реакции Путина

Анна Ярославская
25 апреля 2023, 10:06 обновлено 25 апреля, 10:12
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Российский диктатор Владимир Путин якобы пришел в ярость и набросился с оскорблениями на главу Минобороны Сергея Шойгу.
Путин, Бахмут
Путину сообщили, что захват города Бахмут откладывается / Фото: Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр, скриншот

С августа 2022 года страна-агрессор Россия сделала Бахмут в Донецкой области приоритетным направлением своей основной наступательной операции. И все эти месяцы оккупанты безуспешно пытаются захватить город. 24 апреля кремлевскому диктатору в очередной раз сообщили, что оккупация города откладывается, от чего Владимир Путин пришел в ярость. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, вчера Путин провел совещание в режиме видеосвязи с представителями руководства военного блока.

"Выслушав доклад военных, президент напомнил, что воскресенье 30 апреля - последний день срока обещанного "освобождения" Артемовска (Бахмута). Руководство военного блока вяло подтвердило намерения выполнить данное обещание, правда с оговоркой и переносом даты "максимум" до 8 мая", - говорится в сообщении.

видео дня

В ответ Путин якобы стал оскорблять главу своего Минобороны Сергея Шойгу и назвал его лжецом.

"После президент предложил объяснить ситуацию с "украинскими" беспилотными летательными аппаратами, которые, по мнению главы государства, "летают, как у себя дома" (...) Военное руководство не смогло быстро и внятно объяснить президенту свою позицию, как он того требовал, и Путин, отпустив ещё несколько оскорблений, закрыл совещание", - отметили на канале.

Бои за Бахмут

Бои за Бахмут, которые продолжаются с августа 2022 года, стали самыми дорогими для России за все время полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр и добавила, что время не играет на руку российским захватчикам.

17 апреля Маляр сообщила, что российские оккупационные войска увеличили интенсивность применения тяжелой артиллерии и авиаударов на Бахмутском направлении. По ее словам, "враг просто равняет здания и сооружения города Бахмут с землей".

Генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны не могут сдать город Бахмут в Донецкой области, поскольку это расширит фронт и даст россиянам шанс захватить больше украинских территорий.

По словам Зеленского, если Россия захватит Бахмут, то получит трамплин для наступления на два крупных города - Краматорск и Славянск.

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