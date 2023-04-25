РФ ударила по центру Купянска: есть погибшие и 10 раненых, из-под завалов пытаются достать людей

Российские оккупанты во время обстрела города разрушили музей, люди оказались под завалами.

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Оккупанты разрушили музей в Купянске, под завалами люди/ скрин

Российская оккупационная армия во вторник, 25 апреля, обстреляла центр Купянска Харьковской области из зенитно-ракетных комплексов С-300. Захватчики попали в музей.

Уже известно о погибших десяти раненых гражданских. Под завалами еще остаются люди. Об этом сообщили глава Офиса президента Андрей Ермак и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Россияне обстреляли центр города Купянск на Харьковщине из С-300. Попали в музей. Под завалами есть люди, предварительно уже известно о более 5 раненых", – написал Ермак в Telegram.

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После этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по меньшей мере два человека находятся под завалами. Он отметил, что на месте попадания в здание Краеведческого музея работают все экстренные службы, информация уточняется.

Синегубов уточнил, что уже известно о 10 раненых гражданских. Трое из них были госпитализированы. Семеро имеют легкие повреждения и получили помощь на месте.

"Два человека остаются под завалами. Все подразделения ГСЧС и медики экстренной медицинской службы работают на месте, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и помочь людям", – отметил глава ОВА.

Также он предупредил, что есть вероятность новых ракетных ударов по Харькову и населенным пунктам области и призвал не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.

Российские захватчики разрушили музей в Купянске, есть погибшие, под завалами остаются люди/ скрин

Как сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, погибла работница музея, два человека остаются под завалами, продолжается ликвидация последствий обстрела.

"Купянск, центр города, краеведческий музей. Страна-террорист делает всё, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварскими методами убивая украинцев. Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Должны и будем отвечать!... Вечная память погибшей и сочувствие родным. А ответственность всех виновных в этих военных преступлениях точно будет, и будет безжалостной", – отметил Зеленский.

Обстрелы со стороны российских оккупантов

14 апреля российские оккупанты безжалостно обстреляли жилой район города Славянск Донецкой области. В результате "прилетов" полностью снесло несколько квартир. Погибли 15 человек, среди которых маленький ребенок.

15 апреля российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате "прилетов" погибли сразу две женщины. Они получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью. Позже в Херсонской областной Ассоциации футбола заявили, что без жены и дочери в одну минуту остался спортивный врач Владимир Дудка, который работал в нескольких футбольных клубах и был достаточно известен в своих кругах.

В Харькове 22 апреля поздно вечером раздались мощные взрывы. Российские оккупанты обстреляли город из зенитно-ракетных систем С-300. Одна из ракет попала в объект гражданской инфраструктуры.

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