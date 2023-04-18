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"Он умер. Дышать перестал": Настя из Славянска рассказала, как в одно мгновение потеряла мужа и сына

Алина Дембицкая
18 апреля 2023, 20:17 обновлено 18 апреля, 20:23
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14 апреля уютную жизнь маленькой семьи из Славянска разрушили тринадцать российских ракет С-300.
Российская ракета убила отца и сына
Российская ракета убила отца и сына / Facebook Victoria Ivleva, ua.depositphotos.com

Российские оккупационные войска в пятницу, 14 апреля, выпустили ракеты "С-300" по Славянску в Донецкой области. Эта атака привела к гибели 15 человек, среди которых были отец и его маленький сын. Об обстоятельствах трагедии на своей странице в Facebook рассказала журналистка Виктория Ивлева.

"Этих двух прекрасных мужчин – большого и маленького – уже нет на свете. Они убиты российской ракетой в Славянске, в пятницу, 14 апреля, за два дня до Пасхи. Их звали Сергей Комаристый и Максим Комаристый. Сергей был мастером по ремонту телефонов, а Максим – просто веселым маленьким мальчиком двух лет и трех месяцев", - написала Ивлева.

В тот страшный день их жена и мама Настя Комаристая пошла на тренировку в фитнес-клуб в доме напротив, Сергей нянчился с сыном, да еще и заглянул в гости дядя Сергея. В 16:00 эту маленькую уютную жизнь разрушили тринадцать российских ракет С-300. Квартиру Комаристых, которая была на пятом, последнем этаже, размолотило полностью, даже стен не осталось.

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"Выбегаю вся в дыму, в пыли, голову подымаю, смотрю на наш дом, а моей квартиры, где муж и сын, нет. Нет квартиры вообще, вокруг грохот страшный, все рушится, и продолжаются прилеты. Я побежала туда, к подъезду нашему, с диким криком, потом не помню... Кто-то держит меня, я кричу нечеловечески, приезжает скорая, я прошу дать что-то успокаивающее, таблетку какую-то, а они говорят, у нас нет. Ну как так? Как так?",- рассказала журналистке Настя Комаристая.

Муж Насти погиб на месте, его тело выбросило взрывной волной и швырнуло на землю – там, под строительным мусором, его обнаружили через двое суток сотрудники ГСЧС. Дядю достали засыпанного известью и в крови, но живого – он провалился в разрушенную квартиру этажом ниже. Максим, по его словам, провалился туда же.

Часа через полтора друзья Сергея, которые мгновенно, преданно и бесстрашно бросились на помощь, нашли мальчика под завалами. Он был жив. Настя все это время с ужасом металась перед домом.

"Малыша вынесли из дома и отдали сразу в скорую, мне с ним сесть не дали, я на переднем сиденье ехала. Мы спустились по дороге, метров пятьсот проехали, и вдруг сзади голос врача: "Я ничем не могу помочь. Он умер. Дышать перестал". И я куда-то провалилась", - рассказала Настя.

По ее словам, во время катастрофы у спасателей не было элементарного – они работали без масок и перчаток и просили людей даже ломики из дома захватить, потому что своих не было. Собак-кинологов также не привели на поиски пострадавших – оказалось, их в городе просто нет.

"Часы мужа нашли, полностью целые, даже экран не разбился, а Сергея нет... Как это может быть? Я не понимаю. Не понимаю. Мне очень плохо. Со мной все время друзья, если бы не они – вообще не знаю, что было бы", - рассказала разбитая горем женщина.

Ракетный удар по Славянску

14 апреля россияне нанесли ракетный удар по Славянску. В результате "прилетов" повреждены 5 домов. Один 5-этажный дом частично разрушен - российская ракета"стерла" сразу несколько квартир. Еще в двух домах после "прилета" начался пожар. Во дворе многоэтажек осталась огромная воронка после попадания вражеской ракеты.

В городе насчитали 7 мощных взрывов. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на кровавый обстрел и назвал Россию "страной-злом".

"Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим", - написал президент.

Позже стало известно о том, что оккупанты применили зенитно-ракетные комплексы С-300. В результате обстрела пострадали по меньшей мере 21 человек, среди них 14-летняя девочка.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

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