В Харькове прозвучали мощные взрывы: оккупанты обстреляли город

По предварительным данным, российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300.

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Российские оккупанты обстреляли Харьков / Коллаж фото mil.ru, УНИАН

В Харькове 22 апреля поздно вечером прозвучали мощные взрывы. Российские оккупанты начали обстреливать город. Это подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Харьков под обстрелом", - написал Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытии.

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"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты опять наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" - написал Синегубов.

По предварительным данным, российские оккупанты обстреливают Харьков из зенитно-ракетных систем С-300.

"Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется", - добавил Синегубов.

В Сети опубликовали видео, на которых слышно громкие взрывы, звучащие в городе.

Российские оккупанты обстреляли Харьков / скриншот из видео

По данным Терехова, одна из ракет попала в объект гражданской инфраструктуры. На месте уже работают сотрудники ГСЧС. В Сети сообщают, что над городом поднимается густой дым, видно пожар.

Оккупанты обстреляли Харьков / Telegram

По данным Синегубова, одна из вражеских ракет упала в частном секторе в селе Котляры Харьковского района. Также под обстрелы попали гражданские объекты в Слободском и Основянском районах.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что жители Харькова слышали минимум 5 взрывов. По его данным, оккупанты запустили 7 ракет С-300, одна из которых якобы взорвалась на территории РФ.

Как сообщал Главред, в ночь на среду, 19 апреля, в Одессе прогремели взрывы, была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Шахед-136 Одесскую область, было попадание в объект инфраструктуры.

В Воздушных силах сообщили, что противник атаковал Одесскую область при помощи 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Защитники украинского неба уничтожили 10 из них.

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