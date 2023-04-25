"У Путина рука не дрогнет": Медведев в истерике пригрозил Западу масштабным ядерным ударом

Прихвостень Путина попытался похвастаться перед Западом якобы "силой РФ" и снова начал шантажировать применением ядерного оружия.

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Медведев в истерике пригрозил Западу масштабным ядерным ударом/ УНИАН

Заместитель председателя Совбеза страны-агрессора России и бывший президент РФ Дмитрий Медведев снова начал угрожать Западу, что РФ якобы может применить ядерное оружие. На этот раз он намекнул, будто у Путина "рука не дрогнет".

Он направил свои угрозы на западные государства и заявил, якобы стоит бояться "странам, которые Россия считает своими врагами". Об этом он сказал во время общения с участниками марафона "Знание" в РФ. Соответствующее видео появилось в сети.

"Если в твоих руках есть какое-то оружие – а я как бывший президент знаю, что это такое – ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить. Поэтому все эти факторы не стоит недооценивать нашим потенциальным соперникам – тем странам, которые мы сейчас вполне адекватно называем вражескими", – начал открыто угрожать Западу прихвостень Путина.

видео дня

При этом он открыто начал говорить, якобы опасность ядерного взрыва на планете "растет с каждым днем по известным причинам". Такие слова прихвостня российского диктатора процитировали российские пропагандистские СМИ.

В то же время Медведев назвал ядерное оружие "скрепами России".

Очевидно, пытаясь запугать Запад такими угрозами, Медведев даже прибегнул к описанию потенциальных последствий ядерного взрыва. При этом он пытался унизить другие государства за заботу об окружающей среде, заявив, якобы "проблемы с климатом – это ничто против ядерного взрыва".

"Вас правда настолько волнует климат? На мой взгляд, это ничто по сравнению с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой пять тысяч Кельвинов, ударной волной 350 метров в секунду и давлением три тысячи килограмм на метр квадратный, с проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом", – попытался придать вес своим угрозам прихвостень Путина

Медведев снова пригорозил Западу ядерным ударом, заявив, будто бы у Путина "рука не дрогнет"/ скрин

Смотрите видео о том, какой шантаж снова использовал Медведев против Запада:

Абсурдные заявления Медведева

Ранее заместитель председателя Совбеза страны-агрессора России Дмитрий Медведев взорвался текстом, наполненным абсурдными рассуждениями о будущем Украины и Запада. В его иллюзорном мире Украина, мол, "никому не нужна и исчезнет с планеты", а западный мир якобы "ожидает конец".

Также ранее Медведев, комментируя заявление Берлина о том, что если российский директор Путин приедет в Германию, то его арестуют, разразился угрозами в адрес ФРГ. Мол, в таком случае Москва якобы "нанесет ракетные удары по Бундестагу, Офису канцлера и другим объектам".

Кроме этого, Медведев так "разволновался" о судьбе УПЦ МП в Украине, что набросился с угрозами на украинского президента Владимира Зеленского и всю верхушку власти нашего государства. В очередной пропагандистской публикации в Telegram он угрожал украинской власти "судом человеческим и Божьим".

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