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Удары по объектам Подмосковья: эксперт спрогнозировал сценарий громкой "бавовны" в РФ

Алексей Тесля
25 апреля 2023, 11:50 обновлено 25 апреля, 12:04
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Военных и промышленных объектов в Подмосковье очень много, подчеркнул Глеб Парфенов.
БПЛА упал недалеко от Ногинска
В Подмосковье нашли упавший дрон / Фото t.me/bazabazon

Недавнее обнаружение украинского БПЛА на севере Москвы свидетельствует о том, что досягаемой стала не только столица России, но и объекты, расположенные еще дальше, заявил координатор направления безопасности Центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов.

"Потенциально мы можем лететь дальше, при определенных модификациях. Это, конечно, играет нам на руку, потому что заставляет россиян больше внимания уделять защите внутренних территорий и непосредственно Москвы, а также перебрасывать части ПВО ближе к Москве", — сказал он в комментарии Фокусу.

Вместе с тем эксперт не исключает, что в будущем вероятны удары по военным и промышленным объектам в Московской области.

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"По моему мнению, следует ожидать атак на военные и промышленные объекты Подмосковья. Которых на самом деле там очень много, ВСУ уже пытались туда несколько раз попасть, но немного не хватало расстояния и точности. Сейчас видно, что мы еще на стадии испытания и поиска оптимальных возможностей и маршрутов доставки", — добавил Парфенов.

Кто такой Глеб Парфенов

Координатор направления безопасности Центра политических исследований "Доктрина". Автор публикаций по вопросам внутренней и международной безопасности.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 24 апреля во временно оккупированном Россией Севастополе гремели взрывы. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот страны-агрессора РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников".

По его словам, с 03:30 "была предпринята попытка атаки на Севастополь". Развожаев заявил, что один надводный дрон якобы "уничтожили силы ПВО", а второй взорвался сам.

Напомним, 22 марта в оккупированном Россией Севастополе прогремела серия громких взрывов. Сообщалось об атаке дронов. Развожаев заявил, что российские военные уничтожили 3 беспилотника, которые утром 22 марта атаковали Черноморский флот.

23 апреля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне не смогут насладиться отдыхом на Крымском полуострове этим летом, ведь этот сезон будет сезоном "бавовны" для врага.

Больше новостей:

БПЛА Подмосковье беспилотник война России и Украины
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