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РФ отдаст Крым даже без боевых действий, Украине будет труднее вернуть Донбасс – Андрусив

Алёна Воронина
26 апреля 2023, 14:12 обновлено 26 апреля, 14:17
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Даже если бы не было полномасштабной войны, Россия после смерти Путина все равно сама отдала бы Украине Крым, ведь он слишком дорого обходится для РФ.

Украинские военные, Виктор Андрусив, Крым
Крым неизбежно вернут Украине даже без боевых действий, выразил уверенность Андрусив/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook Андрусив, УНИАН

Крым неизбежно будет возвращен Украине, это может произойти даже без боевых действий. Если бы не было полномасштабной войны, страна-агрессор Россия могла бы вернуть Крымский полуостров Украине сама через несколько десятилетий или после смерти российского диктатора Владимира Путина.

Дело в том, что полуостров слишком дорого обходится России – ежегодно страна-оккупант тратит на него 2-3 млрд долларов. Об этом рассказал бывший советник министра внутренних дел и руководителя Офиса президента, военнослужащий Виктор Андрусив в интервью Главреду.

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"Во времена СССР Крым передали Украине, потому что полуостров, учитывая географические обстоятельства, не может жить без Украины. Крым является дотационным регионом, из-за специфики географии там существует ряд проблем, среди которых и водоснабжение. Крым неизбежно будет возвращен Украине, даже без боевых действий", – отметил Андрусив.

Стране-агрессору РФ слишком дорого содержать такой большой оккупированный полуостров, который для нее является лишь символическим. Со временем в России будет ухудшаться экономическая ситуация, что повлияет на уровень жизни россиян. В таких условиях будет невозможно продолжать удерживать оккупированный Крым, считает Андрусив.

"Я и раньше был убежден, что если бы не было этой войны, за 20-30 лет Россия, после смерти Путина, всё равно была бы вынуждена нам его вернуть из-за санкций и расходов. Ежегодно Крым обходится им в 2-3 млрд долларов. Недешевый "символ", особенно в условиях, когда, например, за 20-30 лет фактор нефти будет сведен к минимуму, а у россиян исчезнут средства к существованию. При таком развитии событий я не вижу перспектив для содержания ими Крыма", – отметил экс-советник главы МВД и главы ОП.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Вернуть Донбасс будет труднее, чем Крым

В то же время он считает, что Украине будет труднее вернуть оккупированные части Донецкой и Луганской областей, чем Крым. Оккупированную часть Донбасса будет невозможно освободить от оккупантов без боевых действий.

Оккупанты могут "посыпаться" во время контрнаступления ВСУ

По словам Андрусива, линия обороны, которую выстроили по состоянию на это время российские захватчики, является очень слабой. Россияне нарыли окопов и провели ряд мероприятий, которые ориентированы на информационное запугивание. Однако им не хватает ни техники, ни живой силы, чтобы держать такую протяженную оборонительную линию.

Военнослужащий отметил, что резервов захватчикам также не хватает, ведь эти резервы враг регулярно теряет во время активных боевых действий в Бахмуте, Угледаре, Авдеевке и на других участках фронта. Именно поэтому в РФ снова мобилизуют россиян на фронт в авральном режиме.

"Учитывая ситуацию, я убежден, что контрнаступление ВСУ при грамотной реализации обрушит эту оборону, как уже было в Харьковской области. По моим данным и оценкам обстановки, российские силы чрезвычайно слабы. Их профессиональная армия уже выбита. Держать большую линию обороны плохо подготовленными мобилизованными невозможно", – подытожил Андрусив.

Смотрите видео о том, что Виктор Андрусив рассказал в интервью Главреду о своем видении освобождения Крыма и о контрнаступлении ВСУ:

Освобождение Крыма

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что российские оккупационные войска понимают, что битвы за Крым им не избежать. В связи с этим захватчики готовятся к обороне. Как отметила Гуменюк, россияне не смогут насладиться отдыхом на Крымском полуострове этим летом, ведь этот сезон будет очень "хлопковым" для врага.

Также Гуменюк отмечала, что взрывы в бухте Черноморского флота, которые произошли утром 24 апреля, можно считать началом освобождения Крыма. Украинские ракеты уже вызывают страх у российских захватчиков, поскольку эти взрывы продемонстрировали способность ВСУ действовать очень эффективно.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

Генерал армии Николай Маломуж выразил мнение, что по оптимистическому сценарию украинские военные могут провести операцию по освобождению Крыма в середине или конце лета 2023 года. Но этому будет предшествовать тщательная подготовка. Для деоккупации полуострова нужно будет провести эффективную подготовку и разбить российских оккупантов в районе перешейка, чтобы иметь возможность двигаться дальше.

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