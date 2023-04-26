Без отца остались двое сыновей: в боях против оккупантов погиб известный спортсмен-футзалист

В боях с русскими оккупантами, на передовой погиб известный украинский футзалист, бывший защитник клуба "Титан-Заря" из Покровского Андрей Петренко.

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Андрей Петренко / фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

В жестоких боях с русскими оккупантами геройски погиб известный украинский футзалист и бывший игрок клуба "Титан-Заря" из Покровского Андрей Петренко. Об этом написал на своей странице в Facebook его друг, футзальный тренер Александр Юзик.

"Сердце останавливается, мозг перестает воспринимать реальность, ноги налиты свинцом и отказываются двигаться! Боже, как могло так случиться, почему не сохранил сына для родителей, любящего отца для семьи, замечательного человека, настоящего патриота нашей Украины? Андрей, ты всегда останешься в наших сердцах, память о тебе никогда не угаснет, твою футбольную эстафету продолжат сыновья Никита и Макар!", – говорится в тексте.

41-летний Андрей Петренко был кандидатом в мастера спорта по футзалу. Известен по своим выступлениям за такие клубы: "Титан-Заря" из Покровского, днепровский "Будивел" и ФИНЭК (Днепропетровская государственная финансовая академия).

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В 2015-м году Петренко завершил профессиональную карьеру, однако с футзалом не расстался, выступая на аматорском уровне. И он же помогал делать первые шаги в спорте своим сыновьям Никите и Макару.

Петренко воевал в составе легендарной 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. 25 апреля стало известно, что спортсмен трагически погиб в боях с оккупантами на Донбассе.

Андрей Петренко на фронте / Facebook

Напомним, ранее защищая Украину от российских оккупантов, погиб историк, экскурсовод, преподаватель кафедры истории Каменец-Подольского университета Вадим Стецюк. 1 декабря 2022 года с ним попрощались в Каменец-Подольском. У погибшего остались супруга и сын.

Ранее в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на бахмутском направлении.

Смотрите видео, с историей гибели на фронте солиста балета Одесской оперы Ростислав Янчишен:

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