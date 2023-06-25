К бунту Пригожина может быть причастен кум Путина Медведчук - Данилов

На заправках Медведчука бесплатно заправляли технику "вагнеровцев". Там же наемники Евгения Пригожина питались.

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К мятежу ЧВК Вагнер может быть причастен Медведчук / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

К бунту главаря частной военной компании Вагнер Евгения Пригожина может быть причастен предатель Украины, экс-нардеп и кум Путина Виктор Медведчук. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Данилов рассказал в интервью Radio NV, что созданное диктатором Владимиром Путиным государство очень неустойчиво, поэтому такой бунт рано или поздно должен был случиться.

Секретарь СНБО не сомневается, что кум Путина Медведчук способствовал Пригожину и его так называемому "мятежу". По его словам, именно на заправках Медведчука бесплатно заправляли технику "вагнеровцев", там же наемники Пригожина питались.

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Данилов обратил внимание на то, что многие в России с радостью встречали "вагнеровцев", приносили им пищу и воду.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что вопрос заключается в том, когда люди в РФ, которые поддерживают ЧВК Вагнер, будут проявлять свою позицию более открыто и активно и в какой форме это будет.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону.Боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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