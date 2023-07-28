Зенитки Gepard, дроны и десятки тысяч боеприпасов: пакет помощи от Германии для Украины

Федеративная Республика Германия передала Украине новый пакет помощи, в который вошли разведывательные беспилотные аппараты, зенитные самоходные артиллерийские установки модели Gepard и тысячи единиц боевого комлекта к ним. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
По словам чиновников, в новый пакет помощи вошли:
- шесть ЗСАУ Gepard модели 1А2 и более 15 тысяч единиц боекомплекта;
- двадцать разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
- тринадцать разведывательных дронов Vectror;
- десять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
- 2,6 тысячи дымовых снарядов.
Кроме того, сообщают в правительстве ФРГ, ВСУ также будут переданы машины скорой помощи и стоматологические стерилизаторы.
Военная помощь Украине
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.
Украина получит новую партию Gepard и Iris-T от Германии. Новая партия зенитных самоходных артиллерийских установок и зенитных ракетных комплексов ПВО и ПРО прибудет в наше государство в ближайшие недели.
Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявлял советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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