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Зенитки Gepard, дроны и десятки тысяч боеприпасов: пакет помощи от Германии для Украины

Дмитрий Видоменко
28 июля 2023, 14:30 обновлено 28 июля, 14:32
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Кроме того, сообщают в правительстве ФРГ, ВСУ также будут переданы машины скорой помощи и стоматологические стерилизаторы.
Gepard, Германия
По словам чиновников, в новый пакет помощи ВСУ вошло много элементов / коллаж Главред, фото УНИАН и Bundeswehr

Федеративная Республика Германия передала Украине новый пакет помощи, в который вошли разведывательные беспилотные аппараты, зенитные самоходные артиллерийские установки модели Gepard и тысячи единиц боевого комлекта к ним. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

По словам чиновников, в новый пакет помощи вошли:

  • шесть ЗСАУ Gepard модели 1А2 и более 15 тысяч единиц боекомплекта;
  • двадцать разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
  • тринадцать разведывательных дронов Vectror;
  • десять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
  • 2,6 тысячи дымовых снарядов.

Кроме того, сообщают в правительстве ФРГ, ВСУ также будут переданы машины скорой помощи и стоматологические стерилизаторы.

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Военная помощь Украине

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

Украина получит новую партию Gepard и Iris-T от Германии. Новая партия зенитных самоходных артиллерийских установок и зенитных ракетных комплексов ПВО и ПРО прибудет в наше государство в ближайшие недели.

Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявлял советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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