Удар России по Украине: силы ПВО уничтожили более 30 ракет врага

По Хмельницкой области был нанесен удар четырьмя "Кинжалами". Последствия уточняются.

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Россия пыталась обмануть нашу ПВО / коллаж Главред. Фото: Сухопутные войска ВСУ, Днепропетровская ОВА

Во время сегодняшних воздушных атак РФ, 26 июля, украинские силы ПВО уничтожили 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555 и три "Калибра". К слову, в среду оккупанты атаковали Украину дважды - днем и вечером.

По уточненной информации Воздушных сил, во время дневной атаки России были уничтожены не две, как указывалось ранее, а три ракеты "Калибр".

Во время второй атаки - около 17:00 - ВСУ зафиксировали пуски 36 ракет из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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Ракеты пытались обмануть ПВО, постоянно меняя направление полета. К сбитию вражеских целей командование привлекло все имеющиеся средства - подразделения ЗРК, истребители, мобильные огневые группы и др.

Однако около 19:00 российские террористы подняли в небо еще и истребители-носители "Кинжалов" МиГ-31К, нанеся впоследствии удар четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области. Последствия уточняются.

Сколько уничтожено ракет

Всего украинским защитникам удалось обезвредить 36 воздушных целей:

3 крылатые ракеты "Калибр";

33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук отчитался об успешной работе украинского войска: "Непростой выдался день, но благодаря слаженным действиям всех защитников неба, мы отбили эту атаку".

Россия дважды атаковала Украину - главное

Днем, 26 июля, Россия пыталась нанести удар двумя ракетами "Калибр" по территории Украины во время воздушной тревоги - вероятно, с подводной лодки в Черном море. Впрочем, все вражеские цели были сбиты нашей ПВО над Винницкой областью.

Вскоре Россия снова осуществила пуск ракет - на этот раз, как утверждалось, из 12-ти бортов Ту-95МС. Сообщали о взрывах в Хмельницкой, Львовской и Житомирской областях.

По словам представителя воздушных сил Юрия Игната, целью врага был военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Именно туда оккупанты направили ракеты.

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