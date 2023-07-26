НАТО усиливает разведку в Черноморском регионе из-за России

Россия создала новые риски для эскалации в исключительной экономической зоне Болгарии.

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НАТО еще пристальнее будет наблюдать за Россией в Черном море / Фото УНИАН, NATO

Члены Североатлантического альянса по результатам второго заседания Совета Украина-НАТО согласились усилить наблюдение и разведку в Черноморском регионе после выхода Москвы из "зернового соглашения".

В сообщении на сайте организации указывается, что новая активность России в Черном море, в исключительной экономической зоне Болгарии, создала новые риски для просчетов и эскалации, а также серьезные препятствия для свободы судоходства.

Мероприятия по разведке будут осуществляться с помощью морских патрульных самолетов и дронов.

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"НАТО значительно увеличило свое присутствие в регионе, в частности путем размещения двух новых многонациональных боевых групп в Болгарии и Румынии", - говорится в сообщении.

Рада Украина-НАТО 26 июля - о чем говорили

Заседание Совета Украина-НАТО было созвано генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом по просьбе президента Владимира Зеленского. Совет возглавил заместитель генерального секретаря Мирча Джоане.

Стороны рассмотрели серьезную ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе после одностороннего прекращения Россией "зернового соглашения".

В НАТО осудили недавние ракетные атаки России на Одессу, Николаев и другие портовые города, включая циничную атаку беспилотников на украинское зернохранилище в портовом городе Рени на Дунае, неподалеку от румынской границы.

Столтенбергм подчеркнул, что "Россия несет полную ответственность за свои опасные и эскалационные действия в Черноморском регионе".

"Действия России также представляют значительные риски для стабильности Черноморского региона, который имеет стратегическое значение для НАТО. Союзники усиливают поддержку Украины и усиливают нашу бдительность. Мы по-прежнему готовы защищать каждый дюйм территории Альянса от любой агрессии".

Члены Альянса также дали понять, что они будут продолжать оказывать Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Россия разорвала "зерновое соглашение" - главное

17 июля Россия разорвала "зерновое соглашение", оправдывая давние намерения взрывами на Крымском мосту.

С тех пор представители Кремля, в том числе и сам президент РФ Владимир Путин, неоднократно шантажировали Украину и Запад новыми условиями. Речь шла, в том числе, об ослаблении санкций для экспорта российского зерна и удобрений и подсоединении некоторых банков к SWIFT.

Президент Владимир Зеленский немедленно предложил Турции и ООН -участникам соглашения - продолжить экспорт зерновых уже без России. Однако в Москве сразу же пригрозили новыми "рисками".

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