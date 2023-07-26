"Одна из наших реализаций": в СБУ признали прошлогоднюю атаку на Крымский мост

Служба безопасности Украины проводит множество операций, детали некоторых из них будут раскрыты только после победы над агрессором РФ, сказал Василий Малюк.

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Подрыв Крымского моста - одна из наших реализаций, - глава СБУ Малюк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Подрыв Крымского моста, который оккупанты страны-агрессора России незаконно возвели в захваченном Крыму – работа Службы безопасности Украины. Об этом заявил руководитель СБУ Василий Малюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что спецслужба проводит множество операций. Детали одних будут раскрыты после победы, а сведения о других останутся в тайне.

По словам главы СБУ, подрыв Крымского моста – "одна из реализаций" спецслужбы.

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"(Мы проводим, - ред.) множество различных операций, специальные операции. Одни мы сможем обсуждать вслух после победы. Об отдельных из них мы вообще не будем говорить. Мой коллега сегодня даже надел соответствующую футболку. Это одна из наших реализаций – именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года", - подчеркнул Василий Малюк.

Смотрите видео, в котором Малюк рассказал о роли СБУ во взрыве на Крымском мосту 8 октября 2022 года:

Малюк рассказал об операции СБУ по Крымскому мосту / Скриншот Главред

Подрыв Крымского моста

Мощный пожар на Крымском мосту в захваченном страной-агрессором Россией Крыму произошел 8 октября прошлого года. Эстакада российских оккупантов загорелась в результате мощного взрыва. На кадрах было видно, что горел железнодорожный поезд.

Украинские журналисты со ссылкой на источники сообщили, что подрыв моста через Керченский пролив был специальной операцией СБУ. В мае 2023 года глава СБУ Малюк сказал, что спецслужба осуществляла "определенные меры" для подрыва Крымского моста.

17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы. В результате был разрушен один из пролетов эстакады. Самопровозглашенные "власти" оккупированного Крыма вынуждены были перекрыть движение по мосту. Эстакада до сих пор не функционирует в полном объеме.

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